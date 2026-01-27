Tambacounda–Kédougou : des produits prohibés d’une valeur de 524 millions FCFA détruits par les douanes

Des marchandises illicites évaluées à 524 millions de francs CFA, saisies par le service régional des douanes du sud-est couvrant les régions de Tambacounda et de Kédougou, ont été détruites par incinération lundi, sous le regard des autorités administratives, a constaté l’APS.



L’opération a concerné notamment des médicaments vétérinaires et destinés à la médecine humaine, 580 kilogrammes de chanvre indien, ainsi que divers produits prohibés tels que des sachets plastiques, des cigarettes, des chichas et des aphrodisiaques. La cérémonie s’est tenue en présence du gouverneur de Tambacounda, Guedj Diouf, du directeur régional des douanes du sud-est, le colonel Issa Ndiaye, et de plusieurs autres responsables.



Selon le colonel Issa Ndiaye, la valeur des médicaments saisis est estimée à 377 millions de francs CFA, celle du chanvre indien à 82 millions de francs CFA sur le marché illicite, tandis que les autres produits représentent environ 63 millions de francs CFA, pour un total de 524 millions de francs CFA. Cette opération coïncidait avec la célébration de l’édition 2026 de la Journée internationale de la douane.



Le directeur régional a précisé que la majorité de ces marchandises provenaient de la contrebande en provenance de pays voisins, acheminées par différents moyens et modes de transport.



Il a également appelé les populations locales à renforcer leur collaboration avec les services des douanes afin de faciliter leur mission dans cette zone du sud-est du Sénégal, une région frontalière de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie et de la Gambie.

