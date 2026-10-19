Thiès : la ziarra omarienne annoncée les 6 et 7 novembre 2026

L’édition 2026 est annoncée sous le signe de “l’héritage et de l’éducation”, pour un rendez-vous présenté comme à la fois culturel et cultuel, rassemblant fidèles et chercheurs autour des valeurs portées par la tradition omarienne.
Un symposium international à l’Université Iba Der ThiamAu programme, un symposium international doit se tenir à l’auditorium de l’Université Iba Der Thiam de Thiès, consacré à la vie et à l’œuvre d’El Hadji Oumar Foutiyou Tall. Le professeur Ibrahima Thiam, présenté comme président du comité scientifique, a notamment appelé à mieux faire connaître ces contributions et à encourager la collecte et l’édition de manuscrits et documents historiques liés à cette figure.
Journée de lecture du Coran et cérémonie officielleLe 7 novembre, une journée dédiée à la lecture du Saint Coran est annoncée, suivie d’une cérémonie officielle présidée, selon Dakaractu, par le khalife général de la famille omarienne Thierno Mouhamadou Bachir Tall. Le porte-parole de la famille, Thierno Makhtar Tall, a aussi rappelé le rôle attribué à Thierno Seydou Nourou Tall dans l’introduction de cette histoire dans le cursus scolaire.
Dans une déclaration rapportée, le khalife a estimé que « les défis de notre époque (...) requièrent une réponse éducative forte ».