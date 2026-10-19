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Thiès : la ziarra omarienne annoncée les 6 et 7 novembre 2026


Rédigé le Lundi 19 Octobre 2026 à 17:01 | Lu 71 fois Rédigé par


La ziarra omarienne se tiendra à Thiès les 6 et 7 novembre 2026, a indiqué le comité d’organisation réuni dans la ville. Un symposium international est notamment annoncé à l’auditorium de l’Université Iba Der Thiam, autour de la vie et de l’œuvre d’El Hadji Oumar Foutiyou Tall.


Illustration accompagnant l’article source de Dakaractu
Illustration accompagnant l’article source de Dakaractu
La prochaine ziarra omarienne est prévue à Thiès les 6 et 7 novembre 2026, selon des informations publiées par Dakaractu (19 octobre 2026). D’après la même source, le comité d’organisation s’est réuni à Thiès « ce dimanche » pour les préparatifs, sous la supervision du khalife Thierno Mountaga Habibou Tall.
L’édition 2026 est annoncée sous le signe de “l’héritage et de l’éducation”, pour un rendez-vous présenté comme à la fois culturel et cultuel, rassemblant fidèles et chercheurs autour des valeurs portées par la tradition omarienne.

Un symposium international à l’Université Iba Der Thiam

Au programme, un symposium international doit se tenir à l’auditorium de l’Université Iba Der Thiam de Thiès, consacré à la vie et à l’œuvre d’El Hadji Oumar Foutiyou Tall. Le professeur Ibrahima Thiam, présenté comme président du comité scientifique, a notamment appelé à mieux faire connaître ces contributions et à encourager la collecte et l’édition de manuscrits et documents historiques liés à cette figure.

Journée de lecture du Coran et cérémonie officielle

Le 7 novembre, une journée dédiée à la lecture du Saint Coran est annoncée, suivie d’une cérémonie officielle présidée, selon Dakaractu, par le khalife général de la famille omarienne Thierno Mouhamadou Bachir Tall. Le porte-parole de la famille, Thierno Makhtar Tall, a aussi rappelé le rôle attribué à Thierno Seydou Nourou Tall dans l’introduction de cette histoire dans le cursus scolaire.
Dans une déclaration rapportée, le khalife a estimé que « les défis de notre époque (...) requièrent une réponse éducative forte ».



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