L'Actualité au Sénégal

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione


Rédigé le Vendredi 31 Octobre 2025 à 20:58 | Rédigé par Lat Soukabé Fall


La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Aliou Dione, actuellement en mission officielle à Bordeaux (France).


Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Organisée par l’Association pour la promotion de l’entrepreneuriat au Sénégal (APES), cette initiative vise à valoriser le savoir-faire des femmes et à renforcer leur participation à la souveraineté alimentaire et au développement économique du pays.

 

Placée sous le thème : « Un autre Sénégal est possible », cette 2ᵉ édition rassemble des femmes issues des 45 départements du Sénégal, venues exposer leurs produits, partager leurs expériences et suivre des formations sur l’entrepreneuriat, la transformation locale et la gestion numérique.

Selon les organisateurs, « le développement durable ne saurait être atteint sans la pleine participation des femmes, qui représentent une force économique réelle, mais encore sous-valorisée ». Ils insistent sur la nécessité de mutualiser les efforts et de favoriser des structures collectives viables et rentables.

 

L’APES rappelle que, malgré les efforts consentis par les différents gouvernements, de nombreuses contraintes freinent encore l’émancipation économique des femmes : faibles moyens financiers, manque d’accompagnement technique et difficultés d’accès aux marchés.

Ces Rencontres visent à créer une plateforme durable de collaboration et d’entraide entre femmes entrepreneures, pour mieux s’adapter aux défis de la mondialisation, de la compétitivité et de la digitalisation.

 

Dans un message transmis par son représentant, le ministre Aliou Dione a salué la tenue de cette rencontre, soulignant qu’elle « s’inscrit parfaitement dans la vision du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui prône un modèle économique basé sur la substitution aux importations et la souveraineté alimentaire ».

Il a réaffirmé la volonté de son département d’accompagner les femmes dans toutes les régions du pays, afin de construire un Sénégal inclusif, juste et prospère.







Lat Soukabé Fall

