Thiès : l’armée appuie le transport et la distribution de fournitures scolaires aux élèves





Sur invitation du ministre de l’Éducation nationale, l’armée a mis à disposition ses moyens logistiques pour assurer le transport et la distribution des fournitures destinées aux établissements scolaires de Thiès. La cérémonie officielle s’est tenue ce jeudi en présence du ministre des Forces armées, le général Birame Diop.



Dans son discours, le général Diop a salué l’étroite collaboration entre les deux ministères au service de l’éducation. Il a insisté sur l’importance de promouvoir l’instruction pour renforcer la sécurité nationale.



« Les ministères de l’Éducation et des Forces armées ont le devoir de travailler main dans la main. Nous, responsables de la sécurité, avons l’obligation de contribuer à l’amélioration des conditions d’éducation, car de nombreuses études prouvent que les populations mieux instruites sont moins enclines à recourir à la violence pour résoudre leurs différends », a-t-il déclaré.



Le ministre a ajouté que l’investissement dans l’éducation constitue un facteur essentiel de stabilité sociale : « Une population éduquée privilégie le dialogue et la paix au détriment de la confrontation. »

