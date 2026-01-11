Thiès : l’ESOGEN brille lors du championnat militaire annuel

Les épreuves, organisées séparément pour les dames et les hommes, ont permis de mesurer la préparation physique des participants sur des circuits respectifs de 4 kilomètres pour les dames et de 6 kilomètres pour les hommes.
Dans la catégorie féminine, l’élève gendarme Seynabou Diao s’est imposée avec brio, bouclant le parcours en 16 minutes, devant l’élève gendarme Maimouna Ndao et l’élève sous-officier d’active Ndéye Awa Thiam. Au classement par équipe, l’École des Sous-Officiers de la Gendarmerie Nationale (ESOGEN) a décroché la première place, suivie de l’ENOSA et de l’ENOA.
Chez les hommes, l’épreuve individuelle a été remportée par l’élève médecin-aspirant Abdou Akim Gueye de l’EMS, devant l’élève gendarme Malick Ndao et l’élève officier d’active Birame Ndour. L’ESOGEN a également confirmé sa suprématie en remportant le titre par équipe chez les hommes.
Au-delà des médailles, ce rendez-vous annuel vise à renforcer les liens entre les différents corps. Comme le rapporte « Sud Quotidien », ce championnat a constitué un véritable cadre de rivalité saine, mettant en exergue l’esprit de sacrifice, la résistance physique, mais surtout la fraternité d’armes et le fair-play qui caractérisent les forces de défense et de sécurité.