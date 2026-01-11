Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : l’ESOGEN brille lors du championnat militaire annuel


Rédigé le Lundi 12 Janvier 2026 à 20:17 | Lu 44 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La compétition s’est tenue récemment à Thiès, au camp militaire Général Joseph Louis Tavares Da Souza, sous la présidence du colonel El Hadji Oumar Faye, Commandant de la Zone militaire n°7. L’événement a rassemblé de nombreuses autorités, dont le colonel Ousmane Ngom, Commandant de l’École de l’Armée de l’air, soulignant l’importance de la condition physique au sein des forces armées.


Thiès : l’ESOGEN brille lors du championnat militaire annuel
Les épreuves, organisées séparément pour les dames et les hommes, ont permis de mesurer la préparation physique des participants sur des circuits respectifs de 4 kilomètres pour les dames et de 6 kilomètres pour les hommes.
Dans la catégorie féminine, l’élève gendarme Seynabou Diao s’est imposée avec brio, bouclant le parcours en 16 minutes, devant l’élève gendarme Maimouna Ndao et l’élève sous-officier d’active Ndéye Awa Thiam. Au classement par équipe, l’École des Sous-Officiers de la Gendarmerie Nationale (ESOGEN) a décroché la première place, suivie de l’ENOSA et de l’ENOA.
 
Chez les hommes, l’épreuve individuelle a été remportée par l’élève médecin-aspirant Abdou Akim Gueye de l’EMS, devant l’élève gendarme Malick Ndao et l’élève officier d’active Birame Ndour. L’ESOGEN a également confirmé sa suprématie en remportant le titre par équipe chez les hommes.
 
Au-delà des médailles, ce rendez-vous annuel vise à renforcer les liens entre les différents corps. Comme le rapporte « Sud Quotidien », ce championnat a constitué un véritable cadre de rivalité saine, mettant en exergue l’esprit de sacrifice, la résistance physique, mais surtout la fraternité d’armes et le fair-play qui caractérisent les forces de défense et de sécurité.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags