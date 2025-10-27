Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : il vend un frigo volé à sa tante pour 60 000 F, empoche 30 000 F et écope de prison


Rédigé le Vendredi 31 Octobre 2025 à 20:44 | Lu 43 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le tribunal de grande instance de Thiès a jugé une affaire familiale aux allures de trahison. F.S., un jeune homme de la région, a été condamné à six mois de prison dont un mois ferme pour recel de bien volé, après avoir vendu un réfrigérateur dérobé à sa propre tante.


Thiès : il vend un frigo volé à sa tante pour 60 000 F, empoche 30 000 F et écope de prison

Les faits se sont déroulés courant octobre. F.S. avait proposé à sa tante un réfrigérateur à 60 000 FCFA, en affirmant qu’il s’agissait d’un appareil personnel dont il voulait se débarrasser. Convaincue de faire une bonne affaire, la tante lui avait aussitôt remis une avance de 30 000 FCFA.

Mais quelques jours plus tard, la police, enquêtant sur un vol de frigo signalé dans le quartier, est remontée jusqu’à l’acheteuse. Interrogée, la femme a expliqué qu’elle ignorait totalement que l’objet provenait d’un vol.

 

À la barre, F.S. a reconnu les faits sans détour. Il a expliqué avoir agi sous le coup du besoin : « Je ne savais pas que c’était si grave, j’avais besoin d’argent. »

Le tribunal, estimant qu’il avait agi en toute connaissance de cause, l’a déclaré coupable de recel de vol et l’a condamné à six mois d’emprisonnement dont un mois ferme. Sa tante, jugée de bonne foi, a été relaxée purement et simplement.

Une décision qui rappelle que même les liens du sang ne sauraient effacer les fautes devant la justice.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Thiès – Deux ans ferme pour D.B.M après une agression et un vol de moto : trahi par son propre ami

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Deux ans ferme pour D.B.M après une agression et un vol de moto : trahi par son propre ami
Le tribunal correctionnel de Thiès a rendu son verdict dans une affaire d’agression suivie de vol de moto qui a récemment secoué la cité du rail. Le prévenu, D.B.M, un jeune homme originaire du...

L’Hôpital militaire de Thiès se dote d’une IRM de dernière génération pour renforcer son offre de soins

- 31/10/2025 - 0 Commentaire
L’Hôpital militaire de Thiès se dote d’une IRM de dernière génération pour renforcer son offre de soins
L’Établissement hospitalier militaire de Thiès (EHMT) a inauguré une IRM moderne, marquant une avancée majeure dans la prise en charge des patients civils et militaires. L’Établissement hospitalier...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags