Mbour – Santessou : un nouveau-né retrouvé dans les toilettes, sa mère présumée arrêtée

Tout est parti d’une alerte donnée aux alentours de 22 heures par les sapeurs-pompiers de Mbour. Ces derniers venaient d’extraire un nouveau-né encore en vie du tuyau d’évacuation d’une toilette dans une résidence située près du Centre des handicapés, au quartier Santessou.

Selon le rapport des secouristes, le bébé était coincé dans un tuyau de 100 mm de diamètre reliant la cuvette à la fosse septique.



Les habitants de la maison ont déclaré avoir entendu des cris provenant des toilettes dès 19 heures, sans parvenir à localiser la source. Ce n’est qu’après avoir démonté la cuvette qu’ils ont découvert le corps du nourrisson.

Alertée, la police judiciaire de Mbour s’est rendue sur place pour constater les faits et ouvrir une enquête.



Dans un premier temps, tous les résidents de la maison ont nié toute connaissance de l’enfant. Mais dès le lendemain, les enquêteurs ont adressé une réquisition médicale à la direction de l’hôpital Thierno Mansour Barro de Mbour afin de procéder à un examen des six femmes vivant dans la maison.



L’examen, effectué par un gynécologue obstétricien, a permis de lever le doute. Une des femmes, Amy Hann, présentait des signes évidents d’un accouchement récent. Le rapport médical mentionne un « tableau de rétention placentaire avec cordon ombilical visible au niveau de la vulve et métrorragie ». Le médecin a formellement conclu qu’elle venait d’accoucher.



Malgré les efforts des sapeurs-pompiers et du personnel médical, le bébé n’a pas survécu. Il est décédé quelques heures après son admission à l’hôpital.

Face à ces éléments accablants, Amy Hann a été arrêtée et placée en garde à vue pour infanticide.



Dans le quartier Santessou, la nouvelle a provoqué une vive émotion. Les voisins, encore sous le choc, peinent à comprendre ce geste tragique.



L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes du drame et les motivations de la mise en cause.

