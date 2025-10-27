Menu
Le Portail de Thiès sur le Web
L'Actualité au Sénégal

Thiès – Quartier Thially : Un nouveau-né retrouvé emballé dans un sachet plastique devant une maison en plein baptême


Rédigé le Mercredi 29 Octobre 2025 à 17:35 | Lu 46 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L’horreur s’est invitée, ce mercredi, dans le quartier populaire de Thially à Thiès. Alors que les habitants se préparaient à célébrer un baptême dans une ambiance joyeuse, une découverte macabre est venue bouleverser la fête : un nouveau-né, encore en vie mais en état critique, a été retrouvé emballé dans un sachet plastique noir et déposé devant la maison où devait se tenir la cérémonie.


Selon des témoins interrogés, c’est une femme du voisinage qui a fait la macabre découverte aux environs de 14 . « Je traversais quand j’ai vu un sachet bouger légèrement. En m’approchant, j’ai entendu un petit cri étouffé… », raconte-t-elle encore sous le choc.

Alertés, les habitants du quartier ont immédiatement interrompu le baptême pour porter secours au nourrisson. L’enfant, enveloppé dans un tissu léger et placé dans un sachet plastique, respirait difficilement. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital régional de Thiès, où il a été pris en charge par les services pédiatriques.

Les éléments de la police se sont rapidement rendus sur les lieux pour ouvrir une enquête. Les premières constatations laissent penser à un abandon volontaire, mais les circonstances exactes restent à déterminer.

Une forte émotion règne dans le quartier Thially, où les habitants peinent à comprendre comment un tel acte a pu être commis, d’autant plus devant une maison en fête, symbole de naissance et de joie. « C’est comme si quelqu’un voulait se débarrasser de son bébé, en le déposant là où il y avait du monde pour qu’on le retrouve vite », estime un voisin.

 



Lat Soukabé Fall

