Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès – Deux ans ferme pour D.B.M après une agression et un vol de moto : trahi par son propre ami


Rédigé le Vendredi 31 Octobre 2025 à 20:35 | Lu 55 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le tribunal correctionnel de Thiès a rendu son verdict dans une affaire d’agression suivie de vol de moto qui a récemment secoué la cité du rail. Le prévenu, D.B.M, un jeune homme originaire du département, a été reconnu coupable et condamné à deux ans de prison ferme, assortis du paiement de 300 000 F CFA de dommages et intérêts à la victime.


Thiès – Deux ans ferme pour D.B.M après une agression et un vol de moto : trahi par son propre ami

Les événements remontent à quelques semaines. Selon le dossier, D.B.M avait violemment agressé un conducteur de moto pour s’emparer de son engin. Après sa fuite, les forces de l’ordre ont ouvert une enquête qui piétinait jusqu’à ce qu’un proche du mis en cause, mis au courant des faits, décide de le dénoncer. Cette information a permis à la police de Thiès de le localiser et de procéder à son arrestation.

 

Face au juge, le prévenu a reconnu les faits, tout en tentant d’atténuer sa responsabilité :

« Je ne l’ai pas fait exprès, » a-t-il lâché d’une voix hésitante.

Une déclaration jugée peu convaincante par le tribunal, d’autant que la victime a décrit une attaque préméditée et violente, qui lui a causé des blessures légères.

 

Le tribunal n’a pas suivi la ligne de défense du jeune homme et a estimé que les preuves de sa culpabilité étaient claires. D.B.M écope ainsi de deux ans de réclusion ferme et devra verser 300 000 F CFA à la victime pour réparer le préjudice moral et matériel subi.

La décision a été saluée par la partie civile, qui y voit un signal fort contre la recrudescence des vols à main armée à Thiès.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Thiès – Deux ans ferme pour D.B.M après une agression et un vol de moto : trahi par son propre ami

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Deux ans ferme pour D.B.M après une agression et un vol de moto : trahi par son propre ami
Le tribunal correctionnel de Thiès a rendu son verdict dans une affaire d’agression suivie de vol de moto qui a récemment secoué la cité du rail. Le prévenu, D.B.M, un jeune homme originaire du...

L’Hôpital militaire de Thiès se dote d’une IRM de dernière génération pour renforcer son offre de soins

- 31/10/2025 - 0 Commentaire
L’Hôpital militaire de Thiès se dote d’une IRM de dernière génération pour renforcer son offre de soins
L’Établissement hospitalier militaire de Thiès (EHMT) a inauguré une IRM moderne, marquant une avancée majeure dans la prise en charge des patients civils et militaires. L’Établissement hospitalier...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags