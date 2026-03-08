Évasion spectaculaire : Boy Djiné condamné, pas de complicité pour les gardes

La juridiction d’appel a ainsi confirmé la décision rendue en première instance à l’encontre du détenu, reconnu coupable de s’être évadé de la prison du Camp pénal le 30 mai 2021, un épisode qui avait suscité une vive polémique dans l’opinion publique et relancé le débat sur la sécurité dans les établissements pénitentiaires du pays.



Dans cette affaire, plusieurs agents de l’administration pénitentiaire étaient également poursuivis pour complicité présumée d’évasion. Il s’agit des gardes Idrissa Diop, Amath Ndong et Djibril Ciss.





Toutefois, après examen du dossier, la Cour d’appel a décidé de les relaxer, estimant que les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir leur responsabilité dans la fuite du détenu.



En revanche, la juridiction a confirmé les réquisitions du Parquet général concernant deux proches de Boy Djiné. Ses amis Cheikh Ndiaye et Dame Sy ont été condamnés à trois mois de prison ferme pour leur implication dans les événements ayant suivi l’évasion.





Selon l’accusation, ils auraient apporté un soutien au fugitif après sa sortie de prison.



Lors de son passage devant le tribunal correctionnel de Dakar, Boy Djiné avait reconnu s’être évadé mais avait fermement rejeté toute aide interne au sein de la prison.





Selon lui, les grilles qui avaient été sciées dans l’établissement pénitentiaire l’auraient été par un autre détenu condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et souffrant de troubles mentaux, lequel nourrissait également un projet d’évasion.





Il avait également admis qu’après sa fuite, son ami Cheikh Ndiaye lui avait procuré un téléphone portable. Cet appareil lui avait permis d’accorder une interview au journaliste Khalifa Diakhaté du groupe Emedia Invest, une sortie médiatique qui avait largement alimenté le débat autour de cette évasion.





De son côté, Cheikh Ndiaye avait soutenu devant les juges qu’il ignorait totalement le projet d’évasion de son ami, rejetant toute participation au plan de fuite.





Quant au garde pénitentiaire Djibril Ciss, il avait expliqué à la barre qu’il ne comprenait pas comment le détenu avait réussi à quitter les lieux. Il avait notamment évoqué le bruit constant d’un système d’aspiration de chaleur dans la prison, affirmant que ce vacarme empêchait les agents d’entendre d’autres bruits suspects.





Malgré ces déclarations et les nombreuses zones d’ombre qui entourent toujours cette affaire, la Cour d’appel a finalement choisi de retenir la responsabilité de Boy Djiné et de deux de ses proches, tout en écartant toute complicité des agents pénitentiaires.

