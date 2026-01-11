Menu
Thiès en liesse après la qualification du Sénégal en finale de la CAN


À Thiès, une ambiance festive s’est installée après la victoire du Sénégal en demi-finale de la CAN, avec chants et rassemblements dans les rues.


Au moment où ces lignes sont rédigées, la ville de Thiès vibre au rythme de la victoire de l’équipe nationale du Sénégal, victorieuse de son adversaire en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations.

Dès le coup de sifflet final, une foule enthousiaste a commencé à affluer vers la promenade des Thiessois, lieu emblématique de rassemblement dans la cité du rail. Sur place, chants, danses et manifestations de joie se succèdent dans une ambiance populaire et festive.

À motos Jakarta ou à bord de véhicules, de nombreux jeunes sillonnent les artères de la ville, scandant en chœur les noms des Lions. Une attention particulière est portée à Sadio Mané, désigné homme du match, dont le nom est repris avec ferveur par les supporters en liesse.



