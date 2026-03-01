Thiès : Collision violente entre une moto Jakarta et une Renault

Selon les premiers éléments recueillis sur place, la moto circulait en direction de la gare routière lorsque le véhicule aurait brusquement coupé sa trajectoire. Le choc, particulièrement violent, a projeté le motard sur plusieurs mètres avant qu’il ne retombe lourdement sur le bitume.

Des commerçants et riverains, installés le long de cet axe très fréquenté, décrivent une scène choquante. « La voiture a tourné sans regarder. La moto arrivait normalement, il n’a pas respecté la priorité », affirme un témoin encore sous le choc. Un autre ajoute : « Le motard roulait droit. C’est la voiture qui l’a surpris. »





Ces témoignages concordants pointent la responsabilité du conducteur de la voiture, même si les conclusions officielles dépendront de l’enquête.



La victime, un jeune conducteur dont l’identité n’a pas encore été officiellement communiquée, souffrirait de graves blessures aux jambes. Selon des personnes présentes au moment des faits, il ne pouvait plus se relever après l’impact et se plaignait de douleurs intenses. Des fractures seraient fortement suspectées.





Alertés rapidement, les secours sont intervenus pour évacuer le blessé vers une structure sanitaire de la place. Son état serait jugé sérieux, mais aucune communication officielle n’a encore été faite sur son pronostic vital.



L’accident a provoqué un important attroupement. Pendant plusieurs minutes, la circulation a été fortement perturbée sur cet axe stratégique reliant le quartier S.O.M à la gare routière. Des jeunes du quartier, visiblement en colère, ont vivement interpellé le chauffeur de la voiture, l’accusant d’imprudence.





Les forces de l’ordre se sont rendues sur place pour sécuriser la zone, procéder aux constats d’usage et éviter tout débordement. Le véhicule et la moto ont été déplacés afin de rétablir progressivement la circulation.



La route du quartier S.O.M est connue pour son trafic dense, surtout en fin de matinée et aux heures de pointe. Motos Jakarta, taxis urbains, véhicules particuliers et bus s’y croisent dans une circulation parfois désordonnée. Les dépassements dangereux et les changements brusques de direction y sont fréquents.





Pour plusieurs habitants, cet accident relance la question de la sécurité routière à Thiès. « Il faut des ralentisseurs et plus de contrôle. Trop d’accidents ici », déplore un riverain.



Même si les témoins accusent clairement le chauffeur de la Renault, seule l’enquête permettra d’établir les responsabilités exactes : excès de vitesse, non-respect de priorité ou manœuvre imprudente. Les auditions et les constatations techniques devraient apporter des éléments déterminants dans les prochains jours.





En attendant, un homme lutte contre de graves blessures, et une nouvelle fois, la route rappelle sa dangerosité au cœur de la capitale du Rail.

