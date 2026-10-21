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Thiès : dissolution du 9e détachement sénégalais de l’ECOMIG en Gambie


Rédigé le Jeudi 22 Octobre 2026 à 06:00 | Lu 50 fois Rédigé par


La dissolution du contingent sénégalais (9e détachement) engagé au sein de la mission de la CEDEAO en Gambie s’est tenue le mercredi 21 octobre 2026 à Thiès. Selon le colonel Mohamadou Abdoulaye Sylla, commandant la zone militaire n°7, la cérémonie marque la fin de plusieurs mois d’engagement opérationnel du DETSENS, déployé du 21 septembre 2025 au 23 septembre 2026.


Cérémonie de dissolution du contingent sénégalais de l’ECOMIG — capture du reportage publié par Seneweb.
Cérémonie de dissolution du contingent sénégalais de l’ECOMIG — capture du reportage publié par Seneweb.
À Thiès, le mercredi 21 octobre 2026, les autorités militaires ont procédé à la dissolution du 9e détachement sénégalais engagé dans la mission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en Gambie, connue sous l’acronyme MICEGA (ECOMIG en anglais), rapporte Seneweb.
D’après le colonel Mohamadou Abdoulaye Sylla, commandant la zone militaire n°7, cette cérémonie vient clore un engagement opérationnel de plusieurs mois, mené « avec honneur, discipline et dévouement » par les militaires du détachement, dans un environnement qualifié de complexe.

Un détachement de 618 militaires

Selon la même source, le 9e détachement, fort de 618 militaires dont 10 personnels féminins, a été déployé en Gambie du 21 septembre 2025 au 23 septembre 2026. Le colonel Sylla a indiqué que l’organisation en unités complémentaires, réparties sur plusieurs sites, a permis d’exécuter les missions assignées.
Toujours d’après Seneweb, le bilan opérationnel fait état de 127 missions de sécurisation de déplacements présidentiels, de 142 patrouilles conjointes et de routine, ainsi que de plus de 50 missions d’escorte au profit des mouvements logistiques et du personnel.
Vidéo (Seneweb) : lien vers la publication.

Source : Seneweb




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