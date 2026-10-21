Thiès : dissolution du 9e détachement sénégalais de l’ECOMIG en Gambie

D’après le colonel Mohamadou Abdoulaye Sylla, commandant la zone militaire n°7, cette cérémonie vient clore un engagement opérationnel de plusieurs mois, mené « avec honneur, discipline et dévouement » par les militaires du détachement, dans un environnement qualifié de complexe.
Un détachement de 618 militairesSelon la même source, le 9e détachement, fort de 618 militaires dont 10 personnels féminins, a été déployé en Gambie du 21 septembre 2025 au 23 septembre 2026. Le colonel Sylla a indiqué que l’organisation en unités complémentaires, réparties sur plusieurs sites, a permis d’exécuter les missions assignées.
Toujours d’après Seneweb, le bilan opérationnel fait état de 127 missions de sécurisation de déplacements présidentiels, de 142 patrouilles conjointes et de routine, ainsi que de plus de 50 missions d’escorte au profit des mouvements logistiques et du personnel.
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Source : Seneweb