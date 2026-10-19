Thiès : deux prévenus jugés pour violences réciproques, verdict attendu le 26 octobre

Rédigé le Lundi 19 Octobre 2026 à 17:01 | Lu 69 fois Rédigé par SEYELATYR

Deux hommes, identifiés comme A. Fall et M. Guèye, ont comparu devant le tribunal d’instance de Thiès pour des coups et blessures volontaires réciproques. Selon Seneweb, chacun présenterait une ITT de cinq jours et le dossier a été mis en délibéré au 26 octobre 2026.



coups et blessures volontaires réciproques, ayant entraîné, selon la même source, une incapacité temporaire de travail (ITT) de cinq jours pour chacun.

D’après le compte rendu publié par versions contradictoires sur l’origine et le déroulement de l’affrontement.

A. Fall a expliqué que le différend serait parti, selon lui, de menaces visant son épouse, avant une altercation durant laquelle il affirme avoir été visé par un couteau et avoir riposté. M. Guèye, de son côté, a contesté cette version et soutenu avoir été attaqué, évoquant notamment une blessure à l’œil.

Le procureur de la République « s’en est rapporté à l’application de la loi », rapporte Seneweb. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré : la décision est attendue le 26 octobre 2026.

Deux hommes, A. Fall et M. Guèye, ont été jugés à Thiès pour des faits de, ayant entraîné, selon la même source, unepour chacun.D’après le compte rendu publié par Seneweb le 19 octobre 2026, les deux prévenus ont livré à la barre dessur l’origine et le déroulement de l’affrontement.A. Fall a expliqué que le différend serait parti, selon lui, de menaces visant son épouse, avant une altercation durant laquelle il affirme avoir été visé par un couteau et avoir riposté. M. Guèye, de son côté, a contesté cette version et soutenu avoir été attaqué, évoquant notamment une blessure à l’œil.Le procureur de la République « s’en est rapporté à l’application de la loi », rapporte Seneweb. Le tribunal a: la décision est attendue le

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