Thiès : deux prévenus jugés pour violences réciproques, verdict attendu le 26 octobre

D’après le compte rendu publié par Seneweb le 19 octobre 2026, les deux prévenus ont livré à la barre des versions contradictoires sur l’origine et le déroulement de l’affrontement.
A. Fall a expliqué que le différend serait parti, selon lui, de menaces visant son épouse, avant une altercation durant laquelle il affirme avoir été visé par un couteau et avoir riposté. M. Guèye, de son côté, a contesté cette version et soutenu avoir été attaqué, évoquant notamment une blessure à l’œil.
Le procureur de la République « s’en est rapporté à l’application de la loi », rapporte Seneweb. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré : la décision est attendue le 26 octobre 2026.