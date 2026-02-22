Thiès : deux individus jugés après la disparition d’une moto

Deux hommes ont comparu ce jour devant le tribunal de Thiès pour répondre des faits qui leur étaient reprochés. Ils avaient été interpellés à Pout après la déclaration de la disparition d’une moto par son propriétaire.

À la barre, les prévenus ont affirmé avoir découvert l’engin stationné devant un poulailler. Selon leur version, ils l’auraient récupéré avec l’intention de le restituer à son détenteur. Des explications qui n’ont pas convaincu le représentant du ministère public. Celui-ci a souligné que toute personne retrouvant un bien qui ne lui appartient pas doit en informer les services compétents, notamment la police ou la gendarmerie.

De son côté, la partie civile a expliqué avoir constaté l’absence de sa moto tard dans la nuit. Le lendemain, elle a signalé les faits aux forces de l’ordre. En suivant les traces laissées par l’engin, les enquêteurs ont retrouvé la moto dans une chambre où se trouvaient les deux mis en cause. Il a également été indiqué qu’un produit illicite destiné à la consommation a été découvert en leur possession.

À l’issue des débats, le tribunal a prononcé une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an ferme, pour disparition de bien en réunion et détention de substance interdite. L’un des prévenus a toutefois été relaxé concernant ce second chef.