Fête de l’Indépendance : Bassirou Diomaye Faye échange avec le maire de Thiès


Rédigé le Mercredi 25 Février 2026 à 18:48 | Lu 62 fois Rédigé par


Le président Bassirou Diomaye Faye a reçu le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, pour faire le point sur les préparatifs de la prochaine Fête nationale de l’Indépendance.


Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience, mardi 24 février 2026, au maire de Thiès, Babacar Diop, dans le cadre des préparatifs de la prochaine Fête nationale de l’Indépendance, prévue dans la capitale du Rail.
D’après la Présidence de la République, le maire a, à l’issue de la rencontre, exprimé la reconnaissance du Conseil municipal et des habitants de Thiès pour le choix porté sur leur ville afin d’accueillir cette manifestation nationale. Il a également mis en avant le travail de préparation mené en collaboration avec les différents acteurs impliqués, assurant de la mobilisation des populations pour faire de l’événement un moment de rassemblement et de communion.
De son côté, le chef de l’État a salué l’implication des autorités locales et des citoyens, tout en se disant satisfait de l’état d’avancement des préparatifs.
Au cours de l’audience, Dr Babacar Diop a par ailleurs réaffirmé son soutien au président, soulignant son engagement en faveur du développement, de la stabilité et de la paix dans un contexte économique qu’il qualifie d’exigeant.



