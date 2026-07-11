À l'audience, D. Guèye a reconnu avoir transmis les vidéos à son ami E. M. Guèye, après les avoir reçues d'un individu nommé « Ben ». Il a expliqué avoir voulu informer le mari de la victime, tout en reconnaissant avoir commis une erreur.





De son côté, E. M. Guèye a admis avoir transféré ces vidéos à sa belle-mère et à sa sœur, affirmant avoir agi sous le coup de l'émotion après avoir découvert ces images de son épouse.





Le troisième prévenu, C. Fall, a reconnu être à l'origine des vidéos. Il a expliqué avoir échangé avec la victime sur WhatsApp en utilisant une fausse identité et un second numéro de téléphone. Selon ses déclarations, il ignorait que la femme était mariée lorsqu'il lui a demandé de lui envoyer des vidéos intimes avant une éventuelle rencontre.





L'enquête a toutefois révélé que C. Fall aurait ensuite utilisé ces vidéos pour exercer un chantage sur la victime, une accusation qu'il a rejetée devant le tribunal.





Le procureur avait requis la relaxe des trois hommes pour les faits de violences et voies de fait, faute de preuves suffisantes, mais avait demandé leur condamnation pour les infractions liées aux données personnelles, réclamant notamment six mois de prison ferme contre C. Fall et deux mois contre les deux autres prévenus.





Au terme des débats, le tribunal a relaxé D. Guèye et E. M. Guèye du délit de collecte illicite d'images, mais les a reconnus coupables de diffusion illicite de données à caractère personnel. Ils écopent chacun d'un mois de prison ferme et d'une amende de 50 000 FCFA.





Quant à C. Fall, il a été relaxé des faits de violences et voies de fait, mais déclaré coupable de collecte et diffusion illicites d'images à caractère personnel. Il a été condamné à trois mois de prison ferme et à une amende de 150 000 FCFA.

