Selon les personnes mobilisées, cette situation soulève de graves préoccupations sur les plans juridique, éthique et professionnel. Elles estiment qu'un tel projet est incompatible avec les principes de protection de l'enfance et les obligations qui incombent au personnel enseignant.





Les opposants au mariage appellent les plus hautes autorités à faire respecter les lois et les règlements en vigueur, notamment ceux relatifs à la protection des enfants et à l'obligation scolaire. Ils rappellent que chaque enfant a le droit de poursuivre sa scolarité, conformément aux politiques nationales visant à garantir au moins dix années d'enseignement obligatoire.





Avant de lancer cette alerte publique, des démarches de médiation auraient été entreprises auprès de l'enseignant ainsi qu'auprès de la famille de l'élève afin de les convaincre de renoncer au projet. Ces tentatives n'auraient toutefois pas abouti.





Les habitants évoquent également un précédent survenu en 2003 dans cette même localité. À l'époque, une élève de CE2 avait échappé à un projet de mariage après avoir alerté l'administration scolaire. Grâce à cette intervention, sa famille avait renoncé à son projet, permettant à la jeune fille de poursuivre ses études.





Face à cette nouvelle affaire, les acteurs locaux espèrent une réaction rapide des autorités afin de garantir le respect des droits de l'enfant, la poursuite de la scolarité de l'élève concernée et l'application de la réglementation encadrant la profession enseignante.





À ce stade, les autorités compétentes ne se sont pas encore publiquement prononcées sur cette affaire et les faits rapportés n'ont pas fait l'objet d'une communication officielle.

