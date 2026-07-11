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Notto Diobasse : polémique autour d'un enseignant et de son projet de mariage avec une élève


Rédigé le Samedi 11 Juillet 2026 à 22:40 | Lu 68 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le projet de mariage impliquant un enseignant de CM2 et l'une de ses élèves provoque une vive controverse au village de Hanène, dans la commune de Notto Diobasse. Alors que la cérémonie serait prévue au cours de cette semaine, plusieurs acteurs locaux montent au créneau pour demander l'intervention urgente des autorités administratives et éducatives.


Notto Diobasse : polémique autour d'un enseignant et de son projet de mariage avec une élève

Selon les personnes mobilisées, cette situation soulève de graves préoccupations sur les plans juridique, éthique et professionnel. Elles estiment qu'un tel projet est incompatible avec les principes de protection de l'enfance et les obligations qui incombent au personnel enseignant.
 

Les opposants au mariage appellent les plus hautes autorités à faire respecter les lois et les règlements en vigueur, notamment ceux relatifs à la protection des enfants et à l'obligation scolaire. Ils rappellent que chaque enfant a le droit de poursuivre sa scolarité, conformément aux politiques nationales visant à garantir au moins dix années d'enseignement obligatoire.
 

Avant de lancer cette alerte publique, des démarches de médiation auraient été entreprises auprès de l'enseignant ainsi qu'auprès de la famille de l'élève afin de les convaincre de renoncer au projet. Ces tentatives n'auraient toutefois pas abouti.
 

Les habitants évoquent également un précédent survenu en 2003 dans cette même localité. À l'époque, une élève de CE2 avait échappé à un projet de mariage après avoir alerté l'administration scolaire. Grâce à cette intervention, sa famille avait renoncé à son projet, permettant à la jeune fille de poursuivre ses études.
 

Face à cette nouvelle affaire, les acteurs locaux espèrent une réaction rapide des autorités afin de garantir le respect des droits de l'enfant, la poursuite de la scolarité de l'élève concernée et l'application de la réglementation encadrant la profession enseignante.
 

À ce stade, les autorités compétentes ne se sont pas encore publiquement prononcées sur cette affaire et les faits rapportés n'ont pas fait l'objet d'une communication officielle.



Lat Soukabé Fall

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