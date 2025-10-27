Thiès : décès brutal du principal du CEM de Touba Toul

Alertés par son absence inhabituelle au collège, des collègues et voisins se sont rendus à son domicile. Après plusieurs appels restés sans réponse, la porte de sa chambre, fermée de l’intérieur, a été défoncée. Le corps sans vie du principal a alors été découvert sur son lit, dans une position calme mais inquiétante.



Informés de la situation, les sapeurs-pompiers et les éléments de la gendarmerie de Touba Toul se sont aussitôt déplacés sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage.

Aucune trace de violence n’aurait été relevée sur le corps, selon des sources proches de l’enquête, mais l’autopsie devrait déterminer les causes exactes du décès. Une enquête a été ouverte.



La disparition de M. Niakasso plonge tout le personnel enseignant et les élèves dans la consternation. Connu pour sa rigueur, sa discipline et son dévouement, il était considéré comme un modèle d’engagement pour l’école publique.



Certains proches évoquent une période de fatigue et de stress liée à ses nombreuses responsabilités administratives, mais rien ne laissait présager une telle tragédie.



Dans la cour du collège, la tristesse est palpable. Les élèves, regroupés par petits groupes, peinent à cacher leur émotion. Le drapeau a été mis en berne en signe de deuil.

Les autorités locales et l’Inspection d’Académie de Thiès ont exprimé leur solidarité et leur compassion envers la famille du défunt et la communauté éducative.



Les enquêteurs de la gendarmerie poursuivent les investigations afin de lever le voile sur les circonstances exactes de cette mort mystérieuse.

Les résultats de l’autopsie seront déterminants pour savoir s’il s’agit d’un malaise, d’un acte volontaire ou d’une autre cause.



Le décès de M. Niakasso laisse un vide difficile à combler. Son engagement, sa rigueur et sa passion pour l’enseignement resteront gravés dans la mémoire de ceux qui l’ont connu.

La population de Touba Toul, profondément marquée par ce drame, attend désormais que toute la lumière soit faite.

