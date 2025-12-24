Popenguine : interception d’une pirogue transportant 123 candidats à l’émigration irrégulière





Dans le cadre des actions engagées contre l’émigration irrégulière, la Brigade territoriale de Popenguine a conduit, ce mardi, une opération d’envergure ayant conduit à l’interception d’une pirogue transportant 123 personnes candidates au départ.



Cette intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement transmis par le Centre opérationnel de la Marine nationale, faisant état de l’arrivée imminente d’une embarcation chargée de migrants irréguliers, susceptible de débarquer sur les plages de Guéreo ou de Popenguine. Un dispositif de surveillance et d’interception a alors été immédiatement mis en place sur ces zones.



L’opération a permis d’interpeller 123 individus de plusieurs nationalités, répartis entre 101 hommes, 20 femmes et 2 enfants. Le groupe comprenait 27 ressortissants sénégalais, 19 gambiens, 37 maliens, 38 guinéens de Conakry ainsi que 2 ivoiriens. Les forces de sécurité ont également procédé à la saisie de divers équipements, notamment une pirogue d’environ 25 mètres, endommagée, deux moteurs hors-bord de 60 et 40 chevaux, un groupe électrogène de faible capacité, ainsi que 149 bidons d’essence totalisant 3 270 litres de carburant.



D’après les premières déclarations recueillies, l’embarcation aurait quitté Bara, en Gambie, le samedi 20 décembre 2025 aux environs de 22 heures, avec pour objectif de rejoindre les côtes européennes.



Les personnes interpellées ont été confiées aux services compétents. Les investigations se poursuivent afin d’identifier les personnes impliquées dans l’organisation de cette tentative d’émigration irrégulière et de remonter les réseaux concernés.

