Mbao : la gendarmerie démantèle un réseau criminel international de drogue

L’intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un trafic intense de drogue au niveau du site communément appelé « Garage malien », tenu par des ressortissants étrangers. La descente des éléments de la BR a eu lieu le mardi 23 décembre 2025.





L’opération s’est soldée par l’interpellation de dix individus, dont cinq de nationalité malienne et cinq de nationalité nigériane. Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs et trafic international de drogue.





Les fouilles et perquisitions menées sur les lieux ont permis la saisie de 120 cornets de kush, de 200 grammes de kush en vrac, d’une somme de 800 000 francs CFA ainsi que de deux motos utilisées dans les activités du réseau.





Cette opération représente un coup sérieux porté au trafic de kush dans la banlieue dakaroise, notamment dans le département de Keur Massar, régulièrement cité comme zone sensible dans la lutte contre la drogue.

