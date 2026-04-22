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Escroquerie à 550 millions FCFA : un homme d’affaires piégé par un faux faiseur de richesse


Rédigé le Mercredi 22 Avril 2026 à 12:19 | Lu 75 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une escroquerie d’une ampleur exceptionnelle secoue le milieu des affaires. Un homme d’affaires réputé a été délesté de 550 millions de francs CFA, victime d’un individu se présentant comme un “faiseur de milliardaires”.


Escroquerie à 550 millions FCFA : un homme d’affaires piégé par un faux faiseur de richesse

D’après les premiers éléments de l’enquête, le suspect aurait mis en place un stratagème mêlant promesses d’enrichissement rapide, manipulations psychologiques et pratiques pseudo-mystiques. Il aurait convaincu sa victime qu’il pouvait multiplier son argent grâce à des procédés “spéciaux”.
 

Pris dans ce piège, l’homme d’affaires aurait progressivement versé d’importantes sommes, persuadé d’investir dans une opération à fort rendement. Ce n’est qu’après plusieurs mois, face à l’absence de résultats, qu’il aurait compris l’ampleur de la supercherie.
 

Les enquêteurs s’intéressent désormais au réseau potentiel du suspect, soupçonnant un système bien rodé visant des cibles fortunées.
 

Cette affaire met en lumière une réalité inquiétante : même les profils les plus avertis peuvent tomber dans des escroqueries sophistiquées, surtout lorsque celles-ci exploitent l’illusion du gain rapide.



Lat Soukabé Fall

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