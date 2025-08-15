Thiès d’abord : un an d’existence, un bilan d’engagement citoyen

Thiès – Un an après sa création, le mouvement citoyen « Thiès d’abord » dresse le bilan de sa première année d’existence dans l’espace public et politique local. Porté par une dynamique citoyenne, le mouvement se fixe pour ambition de renforcer la participation des populations dans la gestion des affaires locales, tout en plaidant pour un développement durable, cohérent et unifié de la ville. Créé autour de quatre valeurs fondamentales – l’engagement citoyen, la proximité avec la population, la transparence et l’action concrète – le mouvement affirme avoir su marquer sa présence sur le terrain durant ces 12 mois. Des initiatives concrètes Selon ses responsables, « Thiès d’abord » a multiplié les actions dans plusieurs domaines : Éducation et formation professionnelle, avec des activités de sensibilisation et de soutien aux jeunes ; Santé, à travers des campagnes citoyennes et de proximité ; Environnement et développement durable, en portant un plaidoyer fort pour la protection de l’écosystème urbain et l’amélioration du cadre de vie. Une voix sur les enjeux locaux Le mouvement se dit également engagé sur les grands projets structurants de la ville, notamment : le projet de réaménagement de la nouvelle ville de Thiès, le pôle territorial de Thiès, ainsi que les réflexions sur la gestion budgétaire et la gouvernance des communes. Pour ses responsables, ces initiatives visent à sensibiliser davantage les Thiessois sur la gestion publique et à renforcer leur implication citoyenne. Sécurité : une responsabilité partagée Concernant la question de l’insécurité, le mouvement rappelle que la sécurité reste une compétence régalienne de l’État. Toutefois, il appelle à une meilleure synergie d’action entre autorités locales, populations et forces de défense et de sécurité. Il plaide notamment pour la mise en place d’une police de proximité, ainsi que l’installation de dispositifs modernes de surveillance, tels que la vidéosurveillance dans les espaces publics. Un appel à la mobilisation citoyenne À l’heure du bilan, « Thiès d’abord » se félicite d’avoir su mobiliser et sensibiliser les citoyens sur les enjeux politiques, économiques, sociaux et environnementaux de leur territoire. Ses responsables estiment que le mouvement constitue une « chance pour les Thiessois », et entendent poursuivre le combat pour une ville plus inclusive, plus sûre et plus durable.
|
Thiès d’abord : un an d’existence, un bilan d’engagement citoyen
Rédigé le Dimanche 17 Août 2025 à 23:25 | Lu 44 fois Rédigé par Hanne Abou
Nouveau commentaire :
