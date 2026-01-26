Thiès célèbre la Journée internationale de la Douane 2026 sous le sceau de la vigilance et de l’engagement

Placée sous le thème « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement », l’édition 2026 a réuni autorités administratives et territoriales, responsables des Forces de défense et de sécurité, partenaires économiques, ainsi que de nombreux agents des Douanes sénégalaises.



La cérémonie officielle, organisée dans la capitale du rail, a été marquée par des allocutions mettant en exergue l’importance de la Douane dans la lutte contre la fraude, les trafics illicites, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tout en facilitant le commerce légal et en contribuant significativement aux recettes de l’État.



Dans son discours, le représentant de la Direction générale des Douanes a salué l’engagement constant des agents sur l’ensemble du territoire national, soulignant que « la vigilance douanière demeure un rempart essentiel pour la sécurité économique et sociale du pays ».



Les intervenants ont insisté sur la nécessité d’adapter les méthodes de travail aux nouveaux défis, notamment la criminalité transfrontalière, la digitalisation des procédures et l’intensification des échanges internationaux. À ce titre, des efforts importants ont été consentis en matière de modernisation des services, de formation du personnel et de coopération avec les administrations sœurs et les partenaires internationaux.



La célébration a également été l’occasion de rendre hommage à des agents méritants, décorés pour leur professionnalisme, leur intégrité et leur sens élevé du devoir.



En marge de la cérémonie officielle, plusieurs activités ont été organisées, notamment des actions de solidarité envers des structures sociales de la région, ainsi que des initiatives de sensibilisation à destination des populations locales sur le rôle et les missions de la Douane.



Ces actions traduisent la volonté de l’administration douanière de renforcer son ancrage citoyen et son rapprochement avec les usagers.



À travers cette célébration à Thiès, la Douane sénégalaise réaffirme son engagement à œuvrer pour une économie saine, une société protégée et des frontières sécurisées, tout en restant au service des citoyens et des opérateurs économiques.



La Journée internationale de la Douane, célébrée chaque 26 janvier dans les pays membres de l’Organisation mondiale des Douanes (OMD), demeure ainsi un moment privilégié de réflexion, de reconnaissance et de

