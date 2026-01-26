Politique à Thiès : Ousmane Diop lance un avertissement au maire

Lors d’une rencontre avec la presse et ses partisans, Ousmane Diop n’a pas mâché ses mots. Selon lui, Thiès souffre d’un manque de vision claire, malgré son statut de grande ville stratégique du pays. « Les populations attendent des réponses concrètes à leurs problèmes quotidiens : routes dégradées, chômage des jeunes, insalubrité, manque d’infrastructures de base », a-t-il déclaré.



Sans citer explicitement le maire à plusieurs reprises, Ousmane Diop a clairement pointé du doigt l’équipe municipale actuelle, qu’il accuse d’être déconnectée des réalités vécues par les Thiessois. Pour lui, le temps des promesses est révolu et l’heure est désormais aux résultats mesurables.



« Thiès ne peut plus se contenter d’annonces. Les populations veulent des actes forts, visibles et durables », a insisté le responsable politique, estimant que la ville mérite un leadership plus audacieux et plus proche des citoyens.



À travers cette sortie, Ousmane Diop envoie un message politique sans équivoque : l’actuelle gouvernance municipale est désormais sous surveillance, et l’alternative est en train de se structurer. Il a ainsi appelé les Thiessois à rester vigilants et à s’impliquer davantage dans la gestion des affaires locales.



Cette déclaration sonne comme un prélude à une bataille politique qui s’annonce intense à l’approche des prochaines échéances locales. Ousmane Diop ambitionne de fédérer les forces vives de Thiès autour d’un projet qu’il dit inclusif et tourné vers le développement durable.



Avec cette prise de position, la scène politique locale entre dans une nouvelle phase. Les prochaines semaines pourraient être marquées par des répliques politiques, alors que les populations observent de près les actions de leurs dirigeants.



Une chose est sûre : Thiès devient un terrain politique stratégique, et l’avertissement lancé par Ousmane Diop pourrait bien redistribuer les cartes dans la gouvernance municipale.

