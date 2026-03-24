Thiès, capitale du rail : une histoire façonnée par le train et les dynamiques sociales

À l’occasion d’un colloque organisé en prélude à la célébration de l’indépendance du Sénégal à Thiès, des spécialistes ont mis en lumière les origines et l’évolution de la ville, étroitement liées au développement du chemin de fer.

Selon l’historien Ibrahima Thioub, Thiès constitue un exemple marquant de la convergence de plusieurs dynamiques historiques, notamment les évolutions démographiques, les mobilisations sociales, ainsi que les échanges culturels et religieux. Fondée au XIXᵉ siècle comme poste militaire, la ville s’est progressivement structurée autour du réseau ferroviaire Dakar-Niger, qui reliait Dakar à Saint-Louis puis à l’intérieur de l’Afrique occidentale française.

Ce réseau a favorisé la transformation de Thiès en un pôle stratégique, attirant populations, activités économiques et structures administratives. L’installation des ateliers ferroviaires, des équipements militaires et des infrastructures urbaines a profondément influencé son organisation, son économie et son identité sociale.

Au fil du temps, Thiès est devenue un espace cosmopolite, marqué par les luttes du monde du travail, la présence de diverses communautés religieuses et un important brassage culturel. Ces éléments ont contribué à façonner son rôle dans l’histoire politique et sociale du Sénégal.

Le colloque, intitulé « Thiès, la capitale du rail : genèse et évaluation », vise à enrichir les connaissances sur le passé de la ville. Les travaux qui en découleront devraient constituer une ressource précieuse pour les chercheurs, les autorités et les acteurs engagés dans la valorisation du patrimoine local.

Prenant la parole, le maire de Thiès, Babacar Diop, a rappelé que la ville s’est construite autour de la rencontre entre un territoire, des populations et une infrastructure majeure : la ligne ferroviaire. Il a souligné que Thiès s’est développée grâce au train, aux migrations, aux échanges commerciaux et aux mouvements sociaux.

Le rôle du chemin de fer apparaît central dans la structuration de la ville, tant au niveau des quartiers que de l’économie et de l’identité collective. Derrière cette histoire, ce sont plusieurs générations de travailleurs et de familles qui ont contribué à bâtir une ville engagée et solidaire.

Parallèlement aux échanges scientifiques, une exposition intitulée « Kees Kaay : benn dëk ñaari gaar ! » a été mise en place afin de partager cette mémoire et d’offrir un espace de transmission autour du patrimoine historique de Thiès.