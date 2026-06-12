Thiès : accusé d’actes contre nature sur un enfant de 7 ans, un jeune homme prend la fuite

Selon les informations recueillies, tout a commencé lorsque le jeune garçon, identifié sous l'initiale P., a commencé à présenter des signes de malaise qui ont inquiété sa mère. Comme de nombreux parents confrontés à une situation inhabituelle concernant la santé de leur enfant, elle a décidé de l'emmener dans une structure sanitaire afin qu'il soit examiné par des professionnels.





Au cours des échanges avec sa mère, l'enfant aurait fini par lui faire des confidences troublantes. Il aurait dénoncé des actes contre nature qu'il attribuait à un membre de la famille, un jeune homme d'une vingtaine d'années. Face à la gravité des accusations, la mère, bouleversée par les déclarations de son fils, aurait immédiatement cherché à comprendre ce qui s'était réellement passé.





Les examens médicaux effectués sur l'enfant auraient révélé des éléments jugés suffisamment préoccupants pour pousser la mère à saisir les autorités compétentes. Convaincue qu'une enquête était nécessaire pour faire toute la lumière sur cette affaire, elle a déposé une plainte auprès des services de police.





Dès l'ouverture de l'enquête, les éléments recueillis par les enquêteurs auraient orienté les soupçons vers le jeune homme désigné par le mineur. Les policiers se sont alors rendus à son domicile afin de procéder à son interpellation et de l'entendre sur les faits qui lui sont reprochés.





Mais à leur arrivée, le suspect n'était plus sur place. Informé ou alerté de l'intervention policière, il aurait quitté les lieux avant l'arrivée des forces de l'ordre. Depuis, il demeure introuvable et fait l'objet de recherches actives.





L'affaire a rapidement pris une dimension familiale particulièrement délicate. La mère du garçon est en effet la cousine du suspect, ce qui a créé une profonde tension entre plusieurs membres de la famille. Dans le cadre des investigations, les policiers ont procédé à l'audition de plusieurs proches du jeune homme, dont sa mère.





Conduits dans les locaux de la police pour être entendus, les membres de la famille ont répondu aux questions des enquêteurs concernant la localisation du suspect et les circonstances entourant les accusations. Après les auditions, ils ont toutefois été remis en liberté, aucune implication directe n'ayant été retenue contre eux à ce stade de l'enquête.





Dans le quartier Concorde, l'affaire est désormais au centre de toutes les discussions. De nombreux habitants suivent avec attention l'évolution du dossier, tandis que les enquêteurs poursuivent leurs recherches pour retrouver le principal suspect et recueillir sa version des faits.





Pour l'heure, les accusations formulées par l'enfant restent au cœur des investigations. Les autorités cherchent à établir avec précision les circonstances des faits dénoncés et à rassembler tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité.





En attendant, le jeune homme demeure en fuite, tandis que l'enfant bénéficie d'un suivi dans le cadre de la procédure en cours. L'enquête se poursuit sous la direction des autorités compétentes afin de faire toute la lumière sur cette affaire qui continue de susciter une vive émotion à Thiès.

