Thiès accueille la deuxième journée des Vacances numériques


Rédigé le Mercredi 10 Septembre 2025 à 20:28 | Lu 44 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Après Dakar, c’est la ville de Thiès qui a abrité la deuxième étape du programme Vacances numériques, une initiative qui vise à former les jeunes aux métiers du digital. Le projet couvre quatre régions du pays : Dakar, Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor.


Tout au long de la journée, des ateliers pratiques et des échanges ont permis aux participants de mieux comprendre les opportunités qu’offre le numérique, ainsi que son rôle dans le développement socio-économique de l’Afrique.

> « Pour que l’Afrique soit présente au rendez-vous du donner et du recevoir, il faut bien se préparer », a souligné un des moniteurs, insistant sur l’importance d’une bonne maîtrise des outils numériques.



De son côté, le coordinateur du programme, M. Diack, a salué l’engagement des jeunes, mais a exprimé une inquiétude :

> « Nous avons saisi les autorités locales pour leur soutien, mais jusqu’ici, sans suite. Nous déplorons leur indifférence », a-t-il regretté.



Malgré ce manque d’accompagnement institutionnel, les organisateurs comptent poursuivre leurs efforts afin d’offrir aux jeunes de nouvelles perspectives dans un monde de plus en plus digitalisé.


Lat Soukabé Fall

