Thiès/Vers une démolition du restaurant Kaosara : la riposte des responsables, une plainte pour diffamation annoncée

La polémique enfle autour du restaurant Kaosara à Thiès, après l’annonce du maire de la ville concernant sa prochaine démolition. Quelques heures seulement après cette déclaration, le propriétaire, Mame Cheikh Ndoye, a tenu à apporter sa réplique. « En plus du volet social, avec la prise en charge de personnes atteintes de maladies graves, Kaosara fait vivre plus de 40 employés », a-t-il défendu, rejetant l’idée que l’établissement ne serait qu’un simple business. « Avec la crise économique et le chômage qui frappent notre pays, il y a des règles à respecter avant de fermer les portes d’un tel lieu, et cela n’a pas été fait », a-t-il ajouté. De son côté, Ahmadou Ndiaye, responsable administratif du restaurant, a vivement contesté les propos du maire, qu’il juge « infondés ». « Les allégations du maire sont fausses », a-t-il déclaré, annonçant dans la foulée le dépôt imminent d’une plainte pour diffamation. Tout en affichant leur ouverture au dialogue, les responsables de Kaosara précisent qu’ils sont « prêts à quitter les lieux pour l’intérêt des Thiessois », mais à une seule condition : que cette décision s’accompagne de mesures d’accompagnement afin de limiter l’impact social et économique de cette fermeture. Cette affaire, qui mêle enjeux sociaux, économiques et urbanistiques, promet d’alimenter les débats à Thiès dans les prochains jours.