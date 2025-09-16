Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès – Une adolescente accuse son père de viol, avoue avoir menti, mais le père reste en prison


Rédigé le Mardi 16 Septembre 2025 à 23:27 | Lu 51 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire familiale aux allures de drame continue de secouer l’opinion. Une adolescente de 17 ans avait accusé son propre père de viol. Quelques jours plus tard, elle a fini par avouer avoir menti. Pourtant, l’homme est toujours derrière les barreaux, dans l’attente de la suite judiciaire.


Thiès – Une adolescente accuse son père de viol, avoue avoir menti, mais le père reste en prison

Un père arrêté sur la base d’une plainte

Dès la plainte déposée, la police a agi rapidement. Le père, stupéfait par de telles accusations, a été arrêté et placé en détention provisoire. L’affaire a immédiatement provoqué un choc dans le quartier, tant l’homme n’avait jamais été mêlé à des histoires de violence.

La fille change de version

Lors des premiers interrogatoires, la jeune fille maintenait ses accusations, affirmant que son père l’avait agressée sexuellement. Après plusieurs heures , elle a craqué et reconnu avoir inventé toute l’histoire pour protéger son petit ami, soupçonné par sa famille d’entretenir une relation avec elle.

Un aveu tardif… mais des conséquences lourdes

Malgré cette volte-face, le père n’a pas recouvré la liberté. La procédure judiciaire suit son cours et le juge d’instruction devra trancher sur son sort. En attendant, il reste en prison, alors même que la prétendue victime a retiré ses accusations.

Indignation et appel à la prudence

Cette situation suscite l’indignation. Les voisins, la famille élargie et même certaines associations locales estiment qu’il est injuste de maintenir un homme en détention sur la base d’accusations reconnues comme mensongères.
« Une dénonciation calomnieuse ne doit pas ruiner une vie. Il faut que la justice réagisse vite », martèle un habitant du quartier.

L’affaire met en lumière la gravité des fausses accusations de viol, qui peuvent non seulement détruire des réputations, mais aussi plonger des innocents derrière les barreaux, dans un contexte où chaque plainte doit pourtant être prise au sérieux.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags