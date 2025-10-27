Menu
Mbacké : Trois individus arrêtés pour tentative de cambriolage nocturne avec effraction


Rédigé le Lundi 3 Novembre 2025 à 14:51


Trois suspects ont été interpellés à Mbacké pour tentative de vol en réunion et association de malfaiteurs, après avoir été piégés grâce à un téléphone oublié sur les lieux du cambriolage.


Le Commissariat urbain de Mbacké a procédé, le 1er novembre 2025, à l’arrestation de trois individus soupçonnés d’association de malfaiteurs et de tentative de vol en réunion avec effraction.

Les faits se sont produits dans la nuit du 1er novembre, vers 3 heures du matin. Réveillé par des bruits suspects à la porte de sa maison, un habitant a découvert deux jeunes hommes dans sa cour, équipés d’outils de cambriolage. Pris de panique, les malfaiteurs ont pris la fuite sous la poursuite des voisins, laissant derrière eux un téléphone portable simple et une cisaille.

Le lendemain, la victime a reçu un appel sur le téléphone abandonné. L’interlocuteur prétendait avoir égaré son appareil à Mbacké. Soupçonnant une connexion avec les cambrioleurs, le propriétaire a aussitôt alerté la police, qui a mis en place une opération de filature.

Un rendez-vous piégé a été organisé à Diamaguène, permettant l’arrestation de deux suspects. Ces derniers ont ensuite désigné un troisième complice comme propriétaire du téléphone. Une perquisition à son domicile a conduit à son interpellation et à la saisie d’une machette ainsi que de plusieurs outils de quincaillerie utilisés pour des effractions.

Les trois suspects ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour vérifier leur implication dans d’autres cambriolages similaires.




