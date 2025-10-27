Dakar : vaste opération de déguerpissement et d’assainissement menée par la Gendarmerie nationale

Menu
L'Actualité au Sénégal

La Compagnie de Gendarmerie de Dakar a mené, ce dimanche, une vaste opération d’assainissement et de déguerpissement dans les zones de BOA et du recasement, entre 8h et 14h. Cette action s’inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre l’occupation anarchique du territoire et vise à renforcer la salubrité et la sécurité urbaine.

L’intervention a mobilisé d’importants moyens humains et matériels, notamment deux escadrons de la Légion de Gendarmerie d’Intervention (LGI), quatre équipes cynophiles, une équipe drone, ainsi que des agents de la SONAGED et du Ministère du Cadre de vie.

Au terme de l’opération, le bilan fait état de la démolition de onze sites illégaux, composés principalement de baraquements et de taudis. Les décombres ont été en grande partie évacués par les camions de la SONAGED, permettant la remise en état des espaces concernés.

Cette intervention de grande envergure marque une étape importante dans les efforts de sécurisation et d’aménagement urbain entrepris par les autorités pour améliorer le cadre de vie des habitants de la capitale.

