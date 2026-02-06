Menu
Thiès : Un individu arrêté pour viol, chantage et détention de drogue


Rédigé le Samedi 14 Février 2026 à 15:57 | Lu 34 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le Commissariat du 1er Arrondissement de Thiès a interpellé un homme dans le cadre d’une enquête pour collecte illicite de données personnelles, détention de drogue (amphétamines), administration de substances nuisibles et viol, a indiqué la Police nationale.


L’affaire a éclaté suite à la plainte d’une femme victime de chantage à la diffusion de contenus intimes. Selon les enquêteurs, le suspect avait filmé leurs rapports sexuels à son insu et exigeait de nouvelles relations sexuelles sous menace de divulguer les images à son mari. Pour l’assommer et abuser d’elle, il lui administrait régulièrement une substance chimique cachée dans ses boissons.

 

Lors de son interrogatoire, le mis en cause a reconnu l’existence d’une caméra dissimulée dans sa chambre. La perquisition de son domicile a permis de saisir :

          Une caméra de surveillance fixe

          Neuf disques durs externes et une clé USB

          Une unité centrale et un ordinateur portable
 

L’analyse des supports a révélé de nombreuses vidéos compromettantes de la plaignante et d’autres victimes identifiées, ainsi que des centaines de films pornographiques.
 

Par ailleurs, la Brigade Régionale des Stupéfiants de Thiès a confirmé que le sachet de poudre blanche saisi contenait 40 grammes d’amphétamines.
 

Le suspect a été placé en garde à vue, et l’enquête se poursuit afin d’identifier l’ensemble des victimes potentielles.



Lat Soukabé Fall

