Thiès : Un individu arrêté pour viol, chantage et détention de drogue

L’affaire a éclaté suite à la plainte d’une femme victime de chantage à la diffusion de contenus intimes. Selon les enquêteurs, le suspect avait filmé leurs rapports sexuels à son insu et exigeait de nouvelles relations sexuelles sous menace de divulguer les images à son mari. Pour l’assommer et abuser d’elle, il lui administrait régulièrement une substance chimique cachée dans ses boissons.







Lors de son interrogatoire, le mis en cause a reconnu l’existence d’une caméra dissimulée dans sa chambre. La perquisition de son domicile a permis de saisir :



Une caméra de surveillance fixe



Neuf disques durs externes et une clé USB



Une unité centrale et un ordinateur portable





L’analyse des supports a révélé de nombreuses vidéos compromettantes de la plaignante et d’autres victimes identifiées, ainsi que des centaines de films pornographiques.





Par ailleurs, la Brigade Régionale des Stupéfiants de Thiès a confirmé que le sachet de poudre blanche saisi contenait 40 grammes d’amphétamines.





Le suspect a été placé en garde à vue, et l’enquête se poursuit afin d’identifier l’ensemble des victimes potentielles.

