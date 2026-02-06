Sécurité routière : un conducteur de moto Jakarta tué par un camion

Selon des témoins, le camion aurait mal manœuvré, laissant peu de chance à la victime de réagir. La moto a été projetée sur plusieurs mètres, tandis que le conducteur gisait inanimé sur la chaussée.



Les riverains, choqués par la scène, ont rapidement alerté la police, qui est intervenue pour sécuriser la zone et réguler la circulation.



Pour éviter la vindicte populaire, le chauffeur du camion s’est rendu de lui-même au poste de police le plus proche. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de la collision et vérifier le respect du code de la route.



À Tivaouane, comme dans d’autres régions du Sénégal, les accidents impliquant les motos Jakarta sont de plus en plus fréquents et souvent mortels.



Malgré les campagnes de sensibilisation et le renforcement de la sécurité routière, la situation demeure préoccupante.



Les habitants soulignent que ce tronçon près du marché Bou Bess est particulièrement dangereux, surtout aux heures de pointe.





