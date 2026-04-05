Thiès : Tout est prêt pour le défilé du 66e anniversaire de l’indépendance du Sénégal

Rédigé le Samedi 4 Avril 2026 à 08:44 | Lu 131 fois Rédigé par Rédaction

À Thiès, tout est prêt pour le défilé militaire et civil du 4 avril 2026. Le président de la République est attendu pour lancer officiellement l’événement.