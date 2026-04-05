Thiès : Tout est prêt pour le défilé du 66e anniversaire de l’indépendance du Sénégal

À Thiès, les dispositions sont finalisées pour le lancement du défilé militaire et civil prévu sur l’avenue Caen à l’occasion de la célébration du 4 avril 2026.
Sur place, les participants au défilé ainsi que la fanfare sont déjà installés, tandis que les invités commencent progressivement à arriver sur le site.
Selon les informations recueillies, le président de la République est attendu aux alentours de 9h30 pour donner le coup d’envoi officiel de cette manifestation traditionnelle.
Cette édition est organisée autour du thème : « Les forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026 ».