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Thiès – Prière de Korité : l’imam Oumar Thioune soutient la nouvelle loi sur les actes contre-nature, insiste sur l’exécution des textes


Rédigé le Samedi 21 Mars 2026 à 05:34 | Lu 43 fois Rédigé par


À Thiès, un imam salue une loi votée par l’Assemblée nationale et appelle à son application stricte ainsi qu’au respect des valeurs sociales.


Thiès – Prière de Korité : l’imam Oumar Thioune soutient la nouvelle loi sur les actes contre-nature, insiste sur l’exécution des textes

À l’occasion de la prière de la Aïd el-Fitr célébrée vendredi à Thiès, l’imam Oumar Thioune a exprimé son soutien à la loi récemment adoptée par l’Assemblée nationale du Sénégal renforçant les sanctions liées à certains comportements jugés contraires aux valeurs sociales.

S’adressant aux fidèles au terrain Tound-wi de la Cité Ousmane Ngom, il a salué l’initiative des députés et appelé à une application rigoureuse du texte, estimant que le pays fait davantage face à un problème d’exécution des lois qu’à un manque de cadre juridique.

Le religieux a également insisté sur la nécessité pour les populations de soutenir cette démarche, soulignant que les élus ont répondu à une attente exprimée par une partie de la société.

Dans son sermon, il a abordé plusieurs questions liées aux valeurs sociales et à l’éducation, mettant en avant l’importance de la cellule familiale et de la transmission des principes religieux dès le plus jeune âge.

Selon lui, le respect des droits fondamentaux de l’enfant, notamment en matière d’éducation, de protection et de prise en charge, constitue un pilier essentiel pour bâtir une société équilibrée.

Il a par ailleurs dénoncé certaines pratiques sociales, notamment la situation d’enfants livrés à eux-mêmes, appelant les parents à assumer pleinement leurs responsabilités.

Le religieux a aussi évoqué la nécessité de protéger la vie humaine et de préserver les liens familiaux, tout en rappelant les principes religieux qui encadrent ces aspects.

Présent à la cérémonie, le député Amadou Dia a salué un discours qu’il juge responsable, se félicitant de l’adoption de cette loi dans un contexte jugé difficile.

Selon lui, les autorités ont agi pour préserver des valeurs auxquelles une grande partie de la population reste attachée, appelant à une mobilisation collective pour accompagner leur mise en œuvre.

Il a enfin indiqué que le suivi et l’évaluation de l’application des lois constituent un enjeu majeur pour les parlementaires, qui entendent examiner les textes nécessitant des ajustements ou une meilleure mise en œuvre.




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