Thiès : Pape Matar Sarr vient en aide aux victimes des inondations





L’international sénégalais Pape Matar Sarr a manifesté sa solidarité envers les familles touchées par les récentes inondations à Thiès, en leur apportant un important appui via sa fondation.



Le joueur a remis au maire de la ville un lot composé de denrées alimentaires, de matelas et de sacs de ciment, destiné à soulager les sinistrés. Il a profité de cette initiative pour inviter toutes les bonnes volontés de la cité du rail à contribuer à l’effort collectif en faveur des familles affectées.



Le maire, Babacar Diop, a salué ce geste citoyen venant d’un natif de Thiès. Il a assuré que le don sera distribué aux ayants droit, répartis dans les différents quartiers de la commune.



dakaractu

