Guédiawaye : quatre individus arrêtés pour un vol nocturne de 30 millions de francs CFA





La Sûreté urbaine du Commissariat central de Guédiawaye a procédé, le 14 octobre 2025, à l’arrestation de quatre individus soupçonnés d’association de malfaiteurs et de vol commis la nuit, en réunion, avec usage d’un moyen roulant.



Ces interpellations font suite à une plainte déposée le 25 août 2025 par une victime affirmant avoir été dépossédée d’un sac contenant 30 millions de francs CFA et un chèque de 1 320 000 francs CFA au croisement SHAM/Guédiawaye.



Selon son récit, les faits se sont produits vers 22h47, alors qu’elle circulait à bord de son véhicule KIA Sorento pour se rendre à un rendez-vous avec son fournisseur. Une moto grise de type Beverly a légèrement percuté sa voiture. Tandis qu’elle descendait pour constater les dégâts, deux autres motos sont arrivées, encerclant son véhicule. Sous prétexte de discuter de l’accident, les malfaiteurs ont profité de la confusion pour ouvrir la portière avant droite et s’emparer du sac contenant l’argent et les documents, avant de prendre la fuite.



Les enquêtes menées par la Sûreté urbaine ont permis d’identifier et d’arrêter les quatre principaux suspects, présumés membres d’un réseau actif dans la banlieue dakaroise.



Le bilan provisoire des saisies effectuées dans le cadre de cette enquête fait état de :



30 000 000 F CFA

Un chèque de 1 320 000 F CFA

10 000 000 F CFA supplémentaires

Trois cartes grises de véhicules européens

Une attestation DIC

Deux iPhone 15 Pro Max

2 000 000 F CFA

Un carnet de chèques et divers documents administratifs

Un permis de conduire et une carte grise

Une arme à feu

Une carte import-export et une carte GAB

Un iPhone 16 (1 100 000 F CFA)

Un iPhone 16 Pro Max (780 000 F CFA)

Un iPhone 11 (90 000 F CFA)

Un iPhone 13 Pro Max et un Samsung A23 (145 000 F CFA)

Un téléphone Samsung supplémentaire

Les suspects ont été placés en garde à vue, tandis que les autorités poursuivent les investigations pour identifier d’éventuels complices et récupérer le reste du butin.



dakaractu

