Thiès – Mareyeurs en détresse : Babacar Diop plaide pour l’ouverture urgente du marché au poisson

Répondant à l’invitation des mareyeurs, le maire Babacar Diop s’est rendu au marché de la pêche de Thiès dès 5h du matin pour constater les conditions de travail des acteurs de la filière. « J’ai vu des femmes mobilisées dès l’aube, ce sont elles qui contrôlent ce secteur stratégique », a-t-il déclaré, visiblement touché par l’engagement des travailleuses de la mer.

Le maire a souligné l’importance capitale de la pêche pour le Sénégal : « C’est un secteur pourvoyeur d’emploi pour plus de 500 000 familles ». Il a rappelé que la mer est le champ quotidien de milliers de Sénégalais, et que ce secteur mérite d’être mieux organisé, financé et sécurisé.

🗣️ Témoignage des mareyeurs

Le secrétaire général de la corporation a salué cette initiative rare : « Monsieur le maire a accepté de venir dès 5h pour voir nos réalités. Nous l’exhortons à porter notre voix auprès des autorités pour ouvrir le marché au poisson. C’est un outil moderne que nous attendons depuis longtemps. »

Ils ont également évoqué les problèmes de sécurité grandissante dans la région : « Ce ne sont pas que les mareyeurs, tous les citoyens sont menacés. Nous demandons un plan coordonné entre la mairie, le préfet et le commissariat. »