Thiès – Mareyeurs en détresse : Babacar Diop plaide pour l’ouverture urgente du marché au poisson

🐟 Babacar Diop au chevet des mareyeurs : « Il faut ouvrir le marché au poisson de Thiès »
Date : 19 août 2025
Lieu : Marché de la pêche, Thiès
🔍 Une visite dès l’aube pour comprendre la réalité des travailleurs
Répondant à l’invitation des mareyeurs, le maire Babacar Diop s’est rendu au marché de la pêche de Thiès dès 5h du matin pour constater les conditions de travail des acteurs de la filière. « J’ai vu des femmes mobilisées dès l’aube, ce sont elles qui contrôlent ce secteur stratégique », a-t-il déclaré, visiblement touché par l’engagement des travailleuses de la mer.
🎯 Un secteur vital pour l’économie nationale
Le maire a souligné l’importance capitale de la pêche pour le Sénégal : « C’est un secteur pourvoyeur d’emploi pour plus de 500 000 familles ». Il a rappelé que la mer est le champ quotidien de milliers de Sénégalais, et que ce secteur mérite d’être mieux organisé, financé et sécurisé.
🚨 Des revendications urgentes
- Sécurité : Suite à l’agression mortelle d’une femme mareyeuse, le maire promet de renforcer l’éclairage et la protection des zones sensibles.
- Financements : Des discussions sont en cours avec des partenaires pour soutenir les femmes, les jeunes et les porteurs de projets.
- Ouverture du marché au poisson : « La ville a donné le terrain, l’État a investi des milliards. Il est temps d’ouvrir ce marché », a insisté le maire.
📽️ À voir : Babacar Diop avec les mareyeurs – Reportage complet
🗣️ Témoignage des mareyeurs
Le secrétaire général de la corporation a salué cette initiative rare : « Monsieur le maire a accepté de venir dès 5h pour voir nos réalités. Nous l’exhortons à porter notre voix auprès des autorités pour ouvrir le marché au poisson. C’est un outil moderne que nous attendons depuis longtemps. »
Ils ont également évoqué les problèmes de sécurité grandissante dans la région : « Ce ne sont pas que les mareyeurs, tous les citoyens sont menacés. Nous demandons un plan coordonné entre la mairie, le préfet et le commissariat. »
💬 Appel à l'État
Babacar Diop a appelé à une « réflexion stratégique sur la rareté du poisson, les importations en hausse, et la nécessité de protéger nos côtes ». Selon lui, une gestion moderne et rigoureuse est indispensable pour ne pas répéter les erreurs du passé : « Il faut éviter une gestion calamiteuse comme dans d'autres marchés du pays. »
🔚 Conclusion
Une visite hautement symbolique qui rappelle que le développement passe aussi par la mer. Le maire de Thiès place les acteurs de la pêche au cœur de sa stratégie, espérant que l’État écoutera cet appel pressant venu du terrain.