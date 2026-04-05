Thiès : Magueye Badiane en deuil après le rappel à Dieu de Serigne Mbaye Badiane

La ville de Thiès est à nouveau plongée dans la douleur. La famille Badiane traverse une épreuve difficile avec la disparition de Serigne Mbaye Badiane, une figure respectée, ancien policier à la retraite.



Parmi les proches touchés par cette perte, Magueye Badiane, très affecté, reçoit en ces moments douloureux le soutien de parents, amis et connaissances. La disparition du défunt laisse un grand vide au sein de la famille et de son entourage.



Selon les informations communiquées par la famille, le décès est survenu le jeudi 2 avril 2026 à Thiès, et l’inhumation a eu lieu le même jour. Une cérémonie religieuse est organisée pour prier pour le repos de son âme.



En cette circonstance pénible, la rédaction de Thiesinfo présente ses condoléances les plus attristées à Magueye Badiane, à la famille éplorée et à toute la communauté.



Qu’Allah accorde au défunt le Firdaws et console les cœurs éprouvés.

Ina lillahi wa ina ilayhi raji’un.

