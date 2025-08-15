Thiès : Les mareyeurs dénoncent la précarité et exigent l’ouverture du marché de Diassap

Les mareyeurs de Thiès tirent la sonnette d’alarme face à la crise qui secoue leur secteur. « Nous vivons une précarité extrême alors que nous avions soutenu le projet de rupture porté par le président Bassirou Diomaye Faye. Aujourd’hui, nos difficultés persistent et nous dépendons du poisson importé de Mauritanie ou du Maroc. La mer sénégalaise s’épuise et cela menace notre survie », a dénoncé Moussa Yékéni Diop, vice-président de l’Association des mareyeurs de Thiès.



Ce cri d’alarme a été adressé au maire de Thiès, Dr Babacar Diop, qui s’est rendu tôt le matin du 18 août 2025 au marché central aux poissons, à l’invitation des acteurs du secteur. Sous un ciel chargé, l’édile a traversé les eaux stagnantes qui envahissent le site afin de constater directement des conditions de travail jugées insalubres et dangereuses.



« Nous travaillons dans l’insécurité totale, sans éclairage et exposés aux agressions. L’un des nôtres a même récemment perdu la vie dans une attaque », a rappelé la présidente des femmes mareyeuses, Mame Maréma Mbaye, tout en saluant la visite du maire, une première selon elle.



Au-delà des conditions précaires, les mareyeurs réclament avec insistance l’ouverture du marché moderne de Diassap, construit sur la route de Tivaouane et toujours fermé malgré les milliards dépensés par l’État.



Lors de sa visite, le Dr Babacar Diop a souligné trois points majeurs : l’importance stratégique de la pêche pour l’économie, le rôle vital du secteur dans l’emploi des jeunes et des femmes dès l’aube, et enfin la dépendance croissante du Sénégal vis-à-vis des importations de poisson, révélatrice de la raréfaction des ressources locales.



Le maire a insisté sur la nécessité d’une meilleure organisation, d’un renforcement de la sécurité et d’une gestion efficace du futur marché de Diassap afin d’éviter les dérives des anciens sites. En attendant son ouverture, les mareyeurs de Thiès continuent de travailler dans des conditions difficiles, oscillant entre insalubrité, insécurité et pénurie de poisson.



