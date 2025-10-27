Thiès : Les Forces armées du Sénégal célèbrent leur journée nationale sous le signe des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2025

Menu
Jeudi 6 Novembre 2025


La Journée des Forces armées sénégalaises sera célébrée le 10 novembre 2025 à Thiès, sous le thème “Les forces armées, partenaires des Jeux Olympiques de la Jeunesse, Dakar 2025”.


La Journée des Forces armées du Sénégal sera célébrée le lundi 10 novembre 2025 à travers le pays. Pour cette édition, le thème retenu met en avant le rôle des militaires dans la réussite des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2025, avec pour slogan :
“Les forces armées, partenaires des Jeux Olympiques de la Jeunesse, Dakar 2025”.

À Thiès, les festivités se dérouleront sur la promenade des Thiessois, où un dépôt de gerbe et une prise d’armes suivie d’un défilé marqueront la cérémonie officielle. Une exposition sera ensuite organisée sur l’esplanade de la place, mettant en valeur les missions, équipements et actions citoyennes des forces armées sénégalaises.

Cette journée constitue un moment de reconnaissance nationale envers les femmes et hommes en uniforme, engagés pour la sécurité et le développement du pays.

