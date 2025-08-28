Thiès : Le mouvement "Thiès d'abord" vole au secours des familles sinistrées des inondations

Le mouvement citoyen "Thiès d'abord", dirigé par son président Me Habib Vitin, a posé un acte de solidarité ce vendredi en faveur des populations touchées par les récentes inondations dans la cité du rail. Une délégation conduite par Me Vitin a remis officiellement au préfet de Thiès un lot de 25 kits alimentaires destinés aux familles les plus impactées. Au-delà du geste humanitaire, le président du mouvement a profité de cette rencontre pour attirer l’attention des autorités et de l’opinion publique sur la situation préoccupante dans plusieurs quartiers de la ville. Il a notamment évoqué Darou Salam, où le débordement du canal envahit régulièrement le marché, plongeant les riverains dans une précarité indescriptible. Concernant Nguinth, où les habitants cohabitent difficilement avec le canal, Me Vitin a lancé un appel pressant aux bonnes volontés afin de fournir des moustiquaires et des produits de prévention contre les maladies hydriques et les moustiques. En réceptionnant ce don, le préfet de Thiès a salué l’initiative et l’élan de solidarité manifestés par le mouvement "Thiès d'abord". Il a rappelé que les autorités locales travaillent à travers le Comité départemental de gestion des inondations pour trouver des solutions durables à ce fléau qui affecte chaque année plusieurs foyers thiessois. Ce geste symbolique mais significatif du mouvement "Thiès d'abord" s’inscrit dans une dynamique de proximité et de soutien aux populations, au moment où la ville fait face à de graves difficultés liées aux pluies diluviennes.
|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
🚨 Vols de batteries de voitures à Fahu : Un suspect activement recherché 28/08/2025 Plan Sénégal Émergent 2050 : Magueye Badiane et les Femmes Leaders unissent leurs forces pour un développement inclusif et souverain 28/08/2025 Thiès : Le ministre Birame Soulèye Diop au chevet des sinistrés après de fortes inondations 24/08/2025 Thiès – 500 artisans sénégalais bénéficient du programme Élan Ci Artisanat pour l'inclusion financière et numérique 23/08/2025 Foncier au Sénégal : Que s’est-il vraiment passé ? Pour la mémoire collective, le droit à l’information, la transparence, et pour que cela ne se reproduise plus. Par Habib Vitin 22/08/2025
L'Actualité au Sénégal
Thiès : Le mouvement "Thiès d'abord" vole au secours des familles sinistrées des inondations
Rédigé le Vendredi 29 Août 2025 à 16:52 | Lu 41 fois Rédigé par Hanne Abou
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
Vendredi 29 Août 2025 - 14:36 Thiénaba : une querelle familiale dégénère en violences et finit devant le tribunal
|
Vendredi 29 Août 2025 - 14:33 Diourbel : perturbations de l’approvisionnement en eau dues à une fuite à Thierno Kandji
Actualité à Thiès
Thiès : Le mouvement "Thiès d’abord" soutient l’éducation et les sinistrés des inondations
Lat Soukabé Fall - 26/08/2025 - 0 Commentaire
Le mouvement citoyen "Thiès d’abord", conduit par son président Habib Vitain, poursuit son engagement au service de la jeunesse et des populations locales. Plus de 150 élèves bénéficient actuellement...
Cambriolage au lycée Ndiawdoune de Saint-Louis : du matériel administratif emporté
Rédaction - 06/08/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Thiès : Le mouvement "Thiès d'abord" vole au secours des familles sinistrées des inondations
Hanne Abou - 29/08/2025 - 0 Commentaire
Le mouvement citoyen "Thiès d'abord", dirigé par son président Me Habib Vitin, a posé un acte de solidarité ce vendredi en faveur des populations touchées par les récentes inondations dans la cité du...
Thiénaba : une querelle familiale dégénère en violences et finit devant le tribunal
Rédaction - 29/08/2025 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com