Thiès : Le mouvement "Thiès d'abord" vole au secours des familles sinistrées des inondations

Le mouvement citoyen "Thiès d'abord", dirigé par son président Me Habib Vitin, a posé un acte de solidarité ce vendredi en faveur des populations touchées par les récentes inondations dans la cité du rail. Une délégation conduite par Me Vitin a remis officiellement au préfet de Thiès un lot de 25 kits alimentaires destinés aux familles les plus impactées. Au-delà du geste humanitaire, le président du mouvement a profité de cette rencontre pour attirer l’attention des autorités et de l’opinion publique sur la situation préoccupante dans plusieurs quartiers de la ville. Il a notamment évoqué Darou Salam, où le débordement du canal envahit régulièrement le marché, plongeant les riverains dans une précarité indescriptible. Concernant Nguinth, où les habitants cohabitent difficilement avec le canal, Me Vitin a lancé un appel pressant aux bonnes volontés afin de fournir des moustiquaires et des produits de prévention contre les maladies hydriques et les moustiques. En réceptionnant ce don, le préfet de Thiès a salué l’initiative et l’élan de solidarité manifestés par le mouvement "Thiès d'abord". Il a rappelé que les autorités locales travaillent à travers le Comité départemental de gestion des inondations pour trouver des solutions durables à ce fléau qui affecte chaque année plusieurs foyers thiessois. Ce geste symbolique mais significatif du mouvement "Thiès d'abord" s’inscrit dans une dynamique de proximité et de soutien aux populations, au moment où la ville fait face à de graves difficultés liées aux pluies diluviennes.