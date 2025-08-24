Thiès : Le mouvement "Thiès d’abord" soutient l’éducation et les sinistrés des inondations



À l’occasion de cette initiative, Habib Vitain a rappelé l’importance de l’éducation dans le développement de la cité :



« Investir dans nos enfants, c’est bâtir l’avenir de Thiès. Nous appelons les maires et élus locaux à soutenir davantage les efforts destinés à accompagner la jeunesse », a-t-il lancé.







Profitant de sa sortie, le président du mouvement a également rendu visite aux familles sinistrées des dernières inondations. Une démarche de proximité saluée par les populations, qui y voient une marque de solidarité concrète et une attention particulière aux difficultés quotidiennes des Thiessois.



Entre soutien éducatif et aide sociale, le mouvement "Thiès d’abord" entend consolider sa place comme acteur citoyen incontournable dans la capitale du rail.