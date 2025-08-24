Menu
Thiès : Le mouvement "Thiès d’abord" soutient l’éducation et les sinistrés des inondations


Rédigé le Mardi 26 Août 2025 à 04:04 | Lu 42 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le mouvement citoyen "Thiès d’abord", conduit par son président Habib Vitain, poursuit son engagement au service de la jeunesse et des populations locales. Plus de 150 élèves bénéficient actuellement de cours de vacances gratuits, organisés pour les aider à consolider leurs acquis et bien préparer la rentrée scolaire.


À l’occasion de cette initiative, Habib Vitain a rappelé l’importance de l’éducation dans le développement de la cité :

   « Investir dans nos enfants, c’est bâtir l’avenir de Thiès. Nous appelons les maires et élus locaux à soutenir davantage les efforts destinés à accompagner la jeunesse », a-t-il lancé.



Profitant de sa sortie, le président du mouvement a également rendu visite aux familles sinistrées des dernières inondations. Une démarche de proximité saluée par les populations, qui y voient une marque de solidarité concrète et une attention particulière aux difficultés quotidiennes des Thiessois.

Entre soutien éducatif et aide sociale, le mouvement "Thiès d’abord" entend consolider sa place comme acteur citoyen incontournable dans la capitale du rail.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

