assirou Diomaye Faye ordonne l’accélération des programmes de logements à travers le Sénégal





Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a invité mercredi le Premier ministre Ousmane Sonko à accélérer la mise en œuvre des programmes de construction et de promotion de logements à travers le pays.



Selon le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l’État a demandé au Premier ministre de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer une exécution rapide de ces programmes sur l’ensemble du territoire national.



Lors de la réunion hebdomadaire, le président a rappelé que l’accès à un logement décent et abordable demeure une préoccupation essentielle pour les ménages sénégalais.



Il a également instruit le gouvernement de renforcer la maîtrise de l’accès au foncier, notamment à travers la Société d’aménagement foncier et de restructuration urbaine (SAFRU), ainsi que par le développement de projets innovants menés par la SN HLM et la SICAP SA.



Le chef de l’État a par ailleurs demandé au secrétaire d’État chargé du Logement, Momath Talla Ndao, de mieux encadrer les projets portés par les coopératives d’habitat. Il a insisté sur la nécessité de contrôler la réalisation des voies, des réseaux et des équipements collectifs afin d’assurer leur cohérence avec les grandes infrastructures publiques.



Bassirou Diomaye Faye a aussi mis l’accent sur l’évaluation du Fonds de l’habitat social, pour en faire un véritable levier de promotion de l’accès au logement. Il a demandé au secrétaire d’État chargé du Logement, en concertation avec les ministres de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales, des Finances et du Budget, d’engager des discussions avec les acteurs publics (notamment la Caisse des dépôts et consignations et la Banque de l’habitat du Sénégal) ainsi qu’avec les partenaires privés du secteur financier, afin d’instaurer un mécanisme de financement durable et efficace.



Le président a enfin insisté sur l’importance de développer davantage les programmes de logements dans les régions, en particulier dans les pôles universitaires, et a chargé le Premier ministre Ousmane Sonko d’organiser prochainement un Conseil interministériel consacré au logement.



aps

