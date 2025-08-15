Menu
L'Actualité au Sénégal

Thiès : L’école Issa Dème de Nguinth appelle à la réhabilitation de ses classes délabrées


Rédigé le Lundi 18 Août 2025 à 22:35 | Lu 40 fois Rédigé par


Le directeur de l’école Issa Dème à Thiès alerte sur l’état critique de trois salles de classe et appelle à une réhabilitation avant la prochaine rentrée.


Thiès : L’école Issa Dème de Nguinth appelle à la réhabilitation de ses classes délabrées

À Thiès, l’école élémentaire Issa Dème, située à Nguinth, fait face à une situation préoccupante. Son directeur, Jean Mendy, a lancé lundi un appel aux autorités locales et aux habitants du quartier afin d’obtenir leur appui pour la réhabilitation de trois salles de classe avant la prochaine rentrée scolaire.

Construites en 1978 par les parents d’élèves, ces salles présentent aujourd’hui un état de dégradation avancé : fissures impossibles à réparer, exiguïté face à des effectifs élevés et conditions jugées non conformes aux normes de sécurité. « Les élèves y courent de réels dangers », a averti le directeur.

La semaine précédente, un comité de gestion s’était déjà réuni pour examiner cette situation. Malgré ces difficultés, l’établissement, qui accueille 1 086 élèves répartis dans 13 classes, a obtenu un taux de réussite remarquable de 90,5 % au CFEE cette année.

✅ aps

 




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags