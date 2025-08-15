Thiès : L’école Issa Dème de Nguinth appelle à la réhabilitation de ses classes délabrées

À Thiès, l’école élémentaire Issa Dème, située à Nguinth, fait face à une situation préoccupante. Son directeur, Jean Mendy, a lancé lundi un appel aux autorités locales et aux habitants du quartier afin d’obtenir leur appui pour la réhabilitation de trois salles de classe avant la prochaine rentrée scolaire.



Construites en 1978 par les parents d’élèves, ces salles présentent aujourd’hui un état de dégradation avancé : fissures impossibles à réparer, exiguïté face à des effectifs élevés et conditions jugées non conformes aux normes de sécurité. « Les élèves y courent de réels dangers », a averti le directeur.



La semaine précédente, un comité de gestion s’était déjà réuni pour examiner cette situation. Malgré ces difficultés, l’établissement, qui accueille 1 086 élèves répartis dans 13 classes, a obtenu un taux de réussite remarquable de 90,5 % au CFEE cette année.



