L’avenue du Prophète PSL officiellement baptisée à Thiès-Ouest par le maire Dr Mamadou Djité

Selon l’édile de Thiès-Ouest, cette dénomination vise à rendre hommage au Prophète Muhammad (PSL), figure centrale de l’islam, religion majoritaire au Sénégal. Dr Mamadou Djité a souligné que cette avenue, située dans un axe stratégique de la commune, devra incarner des valeurs de paix, de solidarité et de vivre-ensemble, inspirées des enseignements du Prophète.





Le maire a également rappelé que le choix de cette appellation s’inscrit dans une dynamique de valorisation des références religieuses et culturelles dans l’espace public local. « Il s’agit d’un symbole fort pour notre commune. Nous voulons que cette avenue soit un repère de spiritualité mais aussi de développement », a-t-il déclaré devant l’assistance.





Des prières et des récitations du Saint Coran ont marqué la cérémonie, ponctuée par des interventions de guides religieux qui ont salué l’initiative municipale. Pour eux, ce baptême constitue un acte de reconnaissance et un rappel constant des valeurs morales que doit incarner la société.





Plusieurs habitants ont exprimé leur satisfaction, estimant que cette décision renforce l’identité religieuse et culturelle de la commune.

