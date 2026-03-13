Thiès : Khady Diène Gaye remet le drapeau national aux Lions du basket en fauteuil pour la Coupe d’Afrique à Luanda

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a procédé jeudi à Thiès à la remise officielle du drapeau national à l’équipe sénégalaise de basket en fauteuil, en partance pour Luanda, où se déroulera la Coupe d’Afrique de cette discipline du 23 mars au 5 avril.

La cérémonie s’est tenue au Centre national d’éducation populaire et sportive (CNEPS) de Thiès, en présence des acteurs du sport.

S’adressant aux joueurs, la ministre a souligné l’importance de cette mission, les invitant à représenter dignement le Sénégal lors de cette compétition continentale.

Elle a expliqué que sa présence à cette cérémonie s’inscrit dans la mise en œuvre d’un projet sociétal axé sur l’équité, la justice et la prospérité. Selon elle, la politique sportive nationale repose sur la démocratisation de l’accès au sport.

Cette vision vise à permettre à tous les citoyens, sans distinction d’âge, de condition sociale ou de situation de handicap, de pratiquer une activité sportive sur l’ensemble du territoire.

La ministre a également insisté sur le rôle du sport dans le développement durable, estimant qu’aucune composante de la société ne doit être exclue dans cette dynamique.

Elle a enfin rappelé aux athlètes qu’ils constituent une ressource humaine essentielle sur laquelle les autorités entendent s’appuyer pour concrétiser les ambitions de transformation nationale.