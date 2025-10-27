Thiès : Incident au campus – Le CROUS/T renforce drastiquement la sécurité





À la suite d’un incident survenu dans la nuit du vendredi au samedi dans une boutique multiservice du campus social de l’Université Iba Der Thiam de Thiès, le Centre Régional des Œuvres Universitaires Sociales de Thiès (CROUS/T) a décidé de mettre en place de nouvelles mesures de sécurité.



La direction du CROUS/T a assuré que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour garantir la tranquillité et la sûreté au sein du campus. Parmi les actions prévues figurent :



— le renforcement de la collaboration avec les forces de l’ordre à travers des patrouilles régulières, un suivi nocturne et une surveillance accrue des zones sensibles ;

— une coordination plus étroite avec les responsables de l’UIDT et de l’EPT pour améliorer la gestion des points d’accès au campus social ;

— la modernisation des dispositifs de surveillance et de l’éclairage dans les zones jugées à risque.



Le CROUS/T a enfin tenu à rassurer la communauté universitaire et les partenaires économiques, réaffirmant que la sécurité des étudiants demeure au cœur de ses priorités.

