Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : Incident au campus – Le CROUS/T renforce drastiquement la sécurité


Rédigé le Dimanche 9 Novembre 2025 à 06:05 | Lu 38 fois Rédigé par


Après un incident survenu dans une boutique du campus social, le CROUS de Thiès annonce plusieurs mesures pour renforcer la sécurité et rassurer les étudiants.


Thiès : Incident au campus – Le CROUS/T renforce drastiquement la sécurité

 

À la suite d’un incident survenu dans la nuit du vendredi au samedi dans une boutique multiservice du campus social de l’Université Iba Der Thiam de Thiès, le Centre Régional des Œuvres Universitaires Sociales de Thiès (CROUS/T) a décidé de mettre en place de nouvelles mesures de sécurité.

La direction du CROUS/T a assuré que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour garantir la tranquillité et la sûreté au sein du campus. Parmi les actions prévues figurent :

— le renforcement de la collaboration avec les forces de l’ordre à travers des patrouilles régulières, un suivi nocturne et une surveillance accrue des zones sensibles ;
— une coordination plus étroite avec les responsables de l’UIDT et de l’EPT pour améliorer la gestion des points d’accès au campus social ;
— la modernisation des dispositifs de surveillance et de l’éclairage dans les zones jugées à risque.

Le CROUS/T a enfin tenu à rassurer la communauté universitaire et les partenaires économiques, réaffirmant que la sécurité des étudiants demeure au cœur de ses priorités.




Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Intrusion nocturne au campus de Thiès : un commerce cambriolé et un coffre-fort emporté

- 09/11/2025 - 0 Commentaire
Intrusion nocturne au campus de Thiès : un commerce cambriolé et un coffre-fort emporté
Un groupe d’individus armés a pénétré dans une boutique du campus de l’Université de Thiès, détruisant le matériel de surveillance avant de s’enfuir avec un coffre-fort.   Dans la nuit de...

Libération des huit manifestants interpellés par la gendarmerie lors du niakhtou national

- 09/11/2025 - 0 Commentaire
Libération des huit manifestants interpellés par la gendarmerie lors du niakhtou national
Huit personnes arrêtées par la gendarmerie durant le niakhtou national ont été libérées, à l’instar de celles retenues par la police.   À l’instar de la police, la gendarmerie a procédé à la...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags