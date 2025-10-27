|
Libération des huit manifestants interpellés par la gendarmerie lors du niakhtou national
Rédigé le Dimanche 9 Novembre 2025 à 06:01 | Lu 56 fois Rédigé par Rédaction
Huit personnes arrêtées par la gendarmerie durant le niakhtou national ont été libérées, à l’instar de celles retenues par la police.
Dimanche 9 Novembre 2025 - 06:09 Intrusion nocturne au campus de Thiès : un commerce cambriolé et un coffre-fort emporté
Dimanche 9 Novembre 2025 - 05:51 "Raxass dafa diott" : Sonko appelle à nettoyer la justice lors de son grand rassemblement
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Intrusion nocturne au campus de Thiès : un commerce cambriolé et un coffre-fort emporté
Rédaction - 09/11/2025 - 0 Commentaire
Un groupe d’individus armés a pénétré dans une boutique du campus de l’Université de Thiès, détruisant le matériel de surveillance avant de s’enfuir avec un coffre-fort. Dans la nuit de...
Libération des huit manifestants interpellés par la gendarmerie lors du niakhtou national
Rédaction - 09/11/2025 - 0 Commentaire
